У жінки в літаку вибухнули навушники від мобільного

Копирайт изображения Australian Transport Safety Bureau Image caption Обличчя жінки почорніло від вибуху

Влада Австралії попередила про небезпеку користування електронними пристроями з батареями після того, як у жінки в літаку загорілися навушники.

Постраждала летіла з Пекіна до Мельбурна, коли раптом прокинулася від звуку вибуху.

Вона зірвала навушники з голови і побачила, що вони іскряться, горять і починають плавитися.

Її обличчя почорніло, а на руках з'явилися пухирців від опіку.

Жінка розповіла Бюро транспортної безпеки Австралії, що слухала музику, коли стався вибух.

Копирайт изображения Australian Transport Safety Bureau

"Я схопилася за обличчя, навушники впали на шию. Я відчувала, що вони горять, кинула їх на підлогу. Вони іскрилися і трошки горіли.

Стюарди загасили вогонь водою.

Батарея та пластиковий корпус поплавилися і прилипли до підлоги.

У доповіді про інцидент виробника навушників не назвали, але повідомили, що ймовірною причиною вибуху була проблема з літій-іонними акумуляторними батареями.