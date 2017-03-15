У жінки в літаку вибухнули навушники від мобільного
Влада Австралії попередила про небезпеку користування електронними пристроями з батареями після того, як у жінки в літаку загорілися навушники.
Постраждала летіла з Пекіна до Мельбурна, коли раптом прокинулася від звуку вибуху.
Вона зірвала навушники з голови і побачила, що вони іскряться, горять і починають плавитися.
Її обличчя почорніло, а на руках з'явилися пухирців від опіку.
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Жінка розповіла Бюро транспортної безпеки Австралії, що слухала музику, коли стався вибух.
"Я схопилася за обличчя, навушники впали на шию. Я відчувала, що вони горять, кинула їх на підлогу. Вони іскрилися і трошки горіли.
Стюарди загасили вогонь водою.
Батарея та пластиковий корпус поплавилися і прилипли до підлоги.
У доповіді про інцидент виробника навушників не назвали, але повідомили, що ймовірною причиною вибуху була проблема з літій-іонними акумуляторними батареями.