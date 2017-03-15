Держкіно: "Микита Кожум'яка" - український лідер прокату

Копирайт изображения PANAMA GRAND PRIX Image caption "Микиту Кожум'яку" вже побачили понад 165 тисяч глядачів у різних країнах

Мультфільм "Микита Кожум'яка" зібрав найбільше грошей з-поміж створених за підтримки Держкіно минулого року стрічок. Про це розповів голова агентства Пилип Іллєнко, презентуючи результати роботи галузі у 2016-му.

У лідерах також "Гніздо горлиці" і "Тепер я буду любити тебе".

Загалом у 2016-му році Державне агентство України з питань кіно завершило роботу над кількома десятками фільмів.

Витрати і прибутки

За словами пана Пилип Іллєнко, "Микита Кожум'яка" заробив у прокаті приблизно 12 мільйонів гривень. Бюджет мультика - 4 мільйона доларів.

Стрічку режисера Манука Депояна, як написав у себе на Facebook голова Держкіно, у світовому прокаті вже побачили понад 165 тисяч глядачів.

Зокрема, додав він, за результатами першого вікенду показів мультфільм посів друге місце у латвійському прокаті, поступившись тільки "Логану".

На другому місці за зборами - фільм Тараса Ткаченка "Гніздо горлиці". Його прибуток становить приблизно 1,5 мільйона гривень (бюджет - понад 16 мільйонів гривень).

Серед лідерів також знятий Романом Ширманом українсько-грузинський романтичний комедійний фільм "Тепер я буду любити тебе" та історична драма Олени Дем'яненко "Моя бабуся Фані Каплан" - вони зібрали менше 1 мільйона гривень.

"Політ золотої мушки" Івана Кравчишина зібрав майже 400 тисяч гривень, "Жива ватра" - документальна робота Остапа Костюка про життя карпатських вівчарів - приблизно 200 тисяч.

Довгі і короткі метри

Загалом, як ідеться у звіті про результати діяльності Держкіно, у 2016 році завершили виробництво 35 фільмів:

4 ігрових повнометражних

ігрових повнометражних 1 ігрового короткометражного

ігрового короткометражного 4 короткометражних дебютних

короткометражних дебютних 1 повнометражного анімаційного

повнометражного анімаційного 8 короткометражних анімаційних

короткометражних анімаційних 17 документальних

Окрім лідерів прокату, серед них також "Окупація", "Січень-березень", "Дім", "Свині", "Кров'янка", "Невидима", "Синагога".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Пилип Іллєнко очолює Держкіно із 2014 року

Із бюджету протягом року на виробництво фільмів виділили понад 240 мільйонів гривень.

Окрім того, у звіті зазначено, що у 2016-му на підставі невідповідності закону "Про кінематографію" 186 назв фільмів і серіалів заборонили для демонстрування в Україні.

За результатами конкурсних відборів до Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів на 2016-2017 роки включили 82 кінопроекти.