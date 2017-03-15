Протурецькі хакери зламали акаунти BBC і Amnesty
Twitter-акаунти правозахисної організації Amnesty International, фонду ЮНІСЕФ і Північноамериканському бюро BBC - BBC North America - зазнали атаки хакерів, що підтримують уряд Туреччини у дипломатичній суперечці із Нідерландами.
У зламаних блогах з'явилися записи турецькою мовою: "Нацистська Німеччина, нацистська Голландія", а також зображення прапору Туреччини.
Адміністрація Twitter заявила, що їй вдалося виявити джерело зламу і заблокувати його.
У Twitter BBC North America з'явилося повідомлення про те, що контроль над акантом тимчасово втратили, та потім його робота відновилася.
Також повідомляють, що хакери намагалися зламати акаунти видань Forbes і низки державних установ.
На деяких зламаних акаунтах з'явилося повідомлення "Побачимося 16 квітня", що вказує на дату проведення референдуму про внесення поправок до конституції Туреччини, що розширюють повноваження президента.
Стосунки між Туреччиною і Нідерландами загострилися після того, як у суботу нідерландська влада не дозволила двом турецьким міністрам - спочатку голові МЗС Туреччини Мевлюту Чавушоглу, а пізніше міністру у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатімі Бетюль Саяма Кайе - виступити в Роттердамі перед громадянами Туреччини, що живуть у Нідерландах.
Турецькі чиновники збиралися переконати своїх співгромадян підтримати зміни до конституції Туреччини, які суттєво розширюють повноваження президента.
Уряд Нідерландів пояснив заборону на проведення мітингу міркуваннями безпеки.
Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порівняв Нідерланди з "банановою республікою", зажадав від міжнародних організацій запровадити санкції проти країни і звинуватив країни Заходу в ісламофобії.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала ці висловлювання неприйнятними і висловила Нідерландам свою "повну підтримку і солідарність".
Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також назвав заяви Реджепа Ердогана неприйнятними.