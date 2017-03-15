Копирайт изображения Getty Images

Twitter-акаунти правозахисної організації Amnesty International, фонду ЮНІСЕФ і ‎Північноамериканському бюро BBC - BBC North America - зазнали атаки хакерів, що підтримують ‎уряд Туреччини у дипломатичній суперечці із Нідерландами.‎

У зламаних блогах з'явилися записи турецькою мовою: "Нацистська Німеччина, нацистська ‎Голландія", а також зображення прапору Туреччини.‎

Адміністрація Twitter заявила, що їй вдалося виявити джерело зламу і заблокувати його.‎

У Twitter BBC North America з'явилося повідомлення про те, що контроль над акантом тимчасово ‎втратили, та потім його робота відновилася.‎

Також повідомляють, що хакери намагалися зламати акаунти видань Forbes і низки державних ‎установ.‎

На деяких зламаних акаунтах з'явилося повідомлення "Побачимося 16 квітня", що вказує на дату ‎проведення референдуму про внесення поправок до конституції Туреччини, що розширюють ‎повноваження президента.‎

Стосунки між Туреччиною і Нідерландами загострилися після того, як у суботу ‎нідерландська влада не дозволила двом турецьким міністрам - ‎спочатку голові ‎МЗС Туреччини Мевлюту Чавушоглу, а пізніше міністру у ‎справах сім'ї та ‎соціальної політики Туреччини Фатімі Бетюль Саяма Кайе - ‎виступити в ‎Роттердамі перед громадянами Туреччини, що живуть у ‎Нідерландах.‎

Турецькі чиновники збиралися переконати своїх співгромадян підтримати ‎зміни ‎до конституції Туреччини, які суттєво розширюють повноваження ‎президента. ‎

Уряд Нідерландів пояснив заборону на проведення мітингу міркуваннями ‎безпеки.‎

Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порівняв Нідерланди ‎з ‎‎"банановою республікою", зажадав від міжнародних організацій запровадити ‎санкції ‎проти країни і звинуватив країни Заходу в ісламофобії.‎

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала ці висловлювання ‎неприйнятними ‎і висловила Нідерландам свою "повну підтримку і ‎солідарність".‎

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також назвав заяви Реджепа ‎Ердогана ‎неприйнятними.‎