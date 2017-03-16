У Сенаті відкинули звинувачення Трампа в прослуховуванні
Комітет Сенату США заявив, що немає "жодних ознак" того, що американський уряд прослуховував комунікації в хмарочосі Трамп-тауер перед виборами чи після них.
Раніше про таке прослуховування своїх телефонів заявляв Дональд Трамп. Однак республіканський сенатор Річард Берр, який очолює комітет з розвідки, публічно відкинув ці звинувачення.
Пан Трамп звинувачував у прослуховуванні свого попередника Барака Обаму. Однак ряд законодавців ще раніше заперечували такі заяви.
У середу республіканець Девін Нуньєс, який очолює комітет з розвідки в Палаті представників, сказав, що не вірить, "ніби Трамп-тауер справді прослуховували".
Однак того ж дня пан Трамп повторив свої недоведені звинувачення, сказавши в інтерв'ю Fox News, що "прослуховування стосувалося багатьох різних речей".
Він, однак, не навів доказів цього, натякнувши, що в найближчі два тижні може з'явитися більше подробиць цієї справи.