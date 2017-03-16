У Сенаті відкинули звинувачення Трампа в прослуховуванні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трамп каже, що його телефон прослуховували за наказом Обами, однак не наводить доказів цьому

Комітет Сенату США заявив, що немає "жодних ознак" того, що американський уряд прослуховував комунікації в хмарочосі Трамп-тауер перед виборами чи після них.

Раніше про таке прослуховування своїх телефонів заявляв Дональд Трамп. Однак республіканський сенатор Річард Берр, який очолює комітет з розвідки, публічно відкинув ці звинувачення.

Пан Трамп звинувачував у прослуховуванні свого попередника Барака Обаму. Однак ряд законодавців ще раніше заперечували такі заяви.

У середу республіканець Девін Нуньєс, який очолює комітет з розвідки в Палаті представників, сказав, що не вірить, "ніби Трамп-тауер справді прослуховували".

Однак того ж дня пан Трамп повторив свої недоведені звинувачення, сказавши в інтерв'ю Fox News, що "прослуховування стосувалося багатьох різних речей".

Він, однак, не навів доказів цього, натякнувши, що в найближчі два тижні може з'явитися більше подробиць цієї справи.