Знайдена статуя єгипетського фараона - "не Рамзес ІІ"

Копирайт изображения AFP Image caption Спочатку фахівці вважали, що величезна статуя зображує Рамзеса ІІ, відомого також як Рамзес Великий

Стародавня скульптура, яку витягли з болота в Каїрі, виявилася не фараоном Рамзесом ІІ, а, ймовірно, іншим правителем, каже єгипетський міністр у справах старожитностей.

За словами Хеледа Анані, статуя майже напевне зображує фараона Псамметіха І, який правив у 664-610 рр. до н.е.

Раніше цього тижня експерти казали, що кам'яна фігура була створена на честь Рамзеса, який був при владі на 600 років раніше, тому що її знайшли поблизу храму, присвяченого цьому правителю.

Однак потім на статуї знайшли вирізьбленим одне з п'яти імен Псамметіха.

Попри це, знахідка все одно важлива, сказав пан Анані.

"Якщо вона зображує цього фараона, то це найбільша скульптура Пізнього періоду, яку коли-небудь знаходили в Єгипті", - сказав він журналістам.

Ім'я фараона знайшли на фігурі після того, як перевезли її від місця знахідки до музею в центрі Каїра.

Два великих уламки скульптури, яка колись була дев'ять метрів висотою, знайшла команда єгипетських і німецьких археологів.

Тепер експерти сподіваються з'єднати докупи голову і торс статуї.