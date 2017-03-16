Туреччина погрожує розірвати угоду з ЄС про мігрантів
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пригрозив розірвати угоду про мігрантів із Європейським Союзом.
Він заявив, що ЄС "може забути", що Туреччина погодилася на реадмісію мігрантів, які не змогли отримати статус біженця у країнах ЄС.
Відповідно до угоди, укладеної в березні 2016 року, мігрантів, які прибувають до Греції та Болгарії, що перебувають у складі ЄС, відправляють назад до Туреччини, за умови, що вони не звернулися з проханням про притулок або їхнє прохання відхилили.
"Тепер вони кажуть про реадмісію. Яка реадмісія? Забудьте про це", - сказав турецький президент у четвер.
"Ви не впустили мого міністра до Нідерландів. Ви забрали право посадки у мого міністра закордонних справ. Ви не даєте нам проводити зустрічі біля будівлі генерального консульства, яке є моєю землею. Але після цього ви очікуєте нас робити це (приймати назад мігрантів. - Ред.). Цього не станеться", - додав він.
Дипломатичний скандал
Заяви пана Ердогана з'явилися на тлі дипломатичного скандалу між ЄС і Туреччиною, що розгорівся у минулу суботу, коли нідерландська влада не дозволила двом турецьким міністрам - спочатку голові МЗС Туреччини Мевлюту Чавушоглу, а пізніше міністру у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатімі Бетюль Саяма Кайе - виступити в Роттердамі перед громадянами Туреччини, що живуть у Нідерландах.
Турецькі чиновники збиралися переконати своїх співгромадян підтримати зміни до конституції Туреччини, які суттєво розширюють повноваження президента. Референдум із цього питання призначений на 16 квітня.
Влада Нідерландів не дозволила пану Чавушоглу в'їхати в країну, а Фатіму Бетюль Сайян Кайе ескортували до німецького кордону. Уряд Нідерландів пояснив заборону на проведення мітингу міркуваннями безпеки.
Раніше влада Австрії, Німеччини та Швейцарії також заборонила виступи турецьких офіційних осіб, пославшись на можливі проблеми безпеки.
Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порівняв Нідерланди з "банановою республікою", зажадав від міжнародних організацій запровадити санкції проти країни і звинуватив країни Заходу в ісламофобії. "Я говорив, що з нацизмом покінчено, але я помилявся, нацизм живий на Заході", - заявив він.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала ці висловлювання неприйнятними і висловила Нідерландам свою "повну підтримку і солідарність".
Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також назвав заяви Реджепа Ердогана неприйнятними.