Росія передала Україні 12 засуджених із Криму
Росія передала Україні з місць відбування покарань в анексованому Криму 12 засуджених. Про це повідомив BBC Україна представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига.
За його словами, засуджені перебувають на нейтральній території.
Федеральна служба виконання покарань Росії також повідомляє, що передача відбулася на контрольно-пропускному пункті "Гоптівка" Бєлгородської області.
Раніше заступник міністра юстиції Сергій Петухов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що мова йде не про політв'язнів.
"Це люди, які були засуджені українськими судами, але вони як і всі громадяни України мають право повернутися на територію України", - зазначив пан Петухов.