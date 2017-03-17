Росія передала Україні 12 засуджених із Криму

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Росія передала Україні з місць відбування покарань в анексованому Криму 12 засуджених. Про це повідомив BBC Україна представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига.

За його словами, засуджені перебувають на нейтральній території.

Федеральна служба виконання покарань Росії також повідомляє, що передача відбулася на контрольно-пропускному пункті "Гоптівка" Бєлгородської області.

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Раніше заступник міністра юстиції Сергій Петухов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що мова йде не про політв'язнів.

"Це люди, які були засуджені українськими судами, але вони як і всі громадяни України мають право повернутися на територію України", - зазначив пан Петухов.