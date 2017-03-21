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Президента Південної Кореї Пак Кин Хе, яку відсторонили з посади в результаті імпічменту, допитують прокурори через корупційний скандал.

Після прибуття до прокуратура, вона сказала журналістам, що їй "шкода".

Пані Пак чинила опір допитам, коли була президентом. Але вона втратила імунітет, коли судді підтримали рішення парламенту щодо її відсторонення від посади.

Їй можуть пред'явити звинувачення у тому, що її близька подруга Чхве Сун Сіль вимагала гроші у великих фірм.

Пані Чой звинувачують у хабарництві та корупції.

У вівторок прихильники екс-посадовиці зібралися біля її будинку в багатому передмісті Сеула. Її супроводжувала поліція на шляху до прокуратури, це транслювало телебачення.

Люди махали прапорами Південної Кореї, і казали, що це символ руху підтримки пані Пак.

"Я прошу вибачення у людей. Я буду сумлінно співпрацювати з прокуратурою", - повідомила пані Пак після прибуття.

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Пані Пак є першим демократично відстороненим від влади лідером країни.

Тисячі людей в Сеулі святкували усунення президента з посади 10 березня. Проте, були і жорсткі протести з боку її прихильників біля Конституційного суду.

Рішення суду стало кульмінацією кількамісячного політичного хаосу і громадського протесту. Наступні вибори пройдуть 9 травня.

Голова уряду Хван Гьоан зараз виконує обов'язки президента.

Чому пані Пак втратила роботу?

В основі драми лежить тісна дружба між пані Парк і пані Чхве.

За даними слідчої комісії, президенту і її подрузі вдалося отримати від компанії Samsung майже 120 мільйонів доларів.

Слідчі також виявили, що у власності сім'ї пані Чхве є активів на майже 236 мільйонів доларів. Однак слідство не стверджує, що всі ці активи придбали незаконно.

Пані Чхве звинувачують у використанні своїх зв'язків із президентом, аби тиснути на компанії. Вони мали жертвувати мільйони доларів некомерційним фондам, які вона контролювала.

Прокурори стверджують, що пані Пак нібито брала участь у цих схемах і надала пані Чхве доступ до офіційних документів.

Копирайт изображения AFP Image caption Чхве Сун Сіль - подруга екс-президента Південної Кореї

Парламент проголосував за імпічмент пані Пак у грудні.

10 березня Конституційний суд ухвалив, що дії пані Пак "серйозно підірвав дух [...] демократії і верховенства закону".

Суддя сказала, що цими діями президент порушила закон, бо дозволила пані Чой втручатися у державні справи. Також вона надала сторонній особі доступ до державних таємниць.

Пані Пак приховувала втручання пані Чой у державні справи і заперечувала підозри.

До чого це може призвести?

Прокурори допитують пані Пак, і цей процес може розтягнутися на багато днів.

Екс-президент відкидала звинувачення і відмовилася співпрацювати зі слідством.

Але тепер, коли вона втратила президентський імунітет, їй пред'явили звинувачення у зловживанні владою і примусу до хабарництва.