Копирайт изображения Szilard Koszticsak Image caption Прем'єр-міністр Віктор Орбан і Жолт Шем'єн (зліва) в угорському парламенті

Міністерство закордонних справ України заявило, що з подивом сприйняло "публічні заклики" віце-прем'єр-міністра Угорщини Жолта Шем'єна до створення автономій угорських меншин в сусідніх країнах.

Цього тижня, як повідомляють ЗМІ, пан Шем'єн заявив, що виживання угорців, які мешкають за кордоном, залежить від того, чи зможуть вони досягти автономій.

За його словами, важливо, аби інтереси угорців за кордоном були представлені і на місцевому рівні, і на рівні національного парламенту.

"Ми розраховуємо, що позиція стосовно поваги до територіальної цілісності, суверенітету і Конституції нашої держави й надалі залишатиметься в основі наших добросусідських відносин", - так прокоментували у МЗС України заяви угорського урядовця.

МЗС наголосило, що "будь-які спекуляції на цю тему не відповідають інтересам наших двох країн і народів та, сподіваємося, не відображають офіційну позицію Будапешта".

В українському відомстві закликали Угорщину спільно протистояти спробам використати питання нацменшин для нагнітання атмосфери недовіри, "як це вже неодноразово було зроблено російським агресором".

Кілька років тому обурення Києва спричинила заява угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Він зокрема сказав, що Угорщина буде домагатися створення автономії для угорців в країнах Східної Європи, зокрема й України, де живе багатотисячна угорська діаспора.

Після таких слів МЗС України викликало посла Угорщини для пояснень.

Згодом Угорщина офіційно заявила, що не вимагає від України створення національної територіальної автономії для угорської діаспори в Західній Україні, а пан Орбан мав на увазі "самоврядування", а не територіальну автономію.