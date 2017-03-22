СБУ викрила групу диверсантів, які діяли в АТО і на півдні України

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СБУ викрила диверсійну мережу спецслужб Росії, яка діяла на півдні України та у районі проведення АТО. Про це повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

У спецслужбі встановили, що мережею керували із Генштабу Збройних сил Росії, а перші завдання вони почали отримувати наприкінці 2016 року.

Першим завданням групи було створити на важливих об'єктах інфраструктури та військових частинах південного регіону свою агентуру.

Керівником мережі була учасниця подій на Куликовому полі в Одесі, зазначив пан Ткачук.

Жінка виїжджала до анексованого Криму, де пройшла навчання у тренувальному таборі ГРУ ГШ Збройних сил Росії.

У СБУ зазначили, що усі члени мережі притримувалися проросійських поглядів, підтримували створення "Одеської республіки".

Вони мали копіювати службові документи, спостерігати за військовими об'єктами, надавати інформацію про переміщення особового складу та техніки ЗСУ.

Під час обшуків у диверсантів вилучили сім саморобних вибухових пристроїв, дві бойові гранат, пістолети.

Оперативно-слідчі дії тривають, наголосили в СБУ.