Біля парламенту Великої Британії стріляли

У Лондоні біля будівлі британського парламенту пролунали постріли.

Лідер Палати громад Девід Лідінгтон заявив парламентарям, що невідомий поранив ножем поліцейського, після чого його застрелила поліція.

Також повідомляється, що на розташованому поруч із парламентом Вестмінстерському мосту машина-позашляхових навмисно збила кількох людей.

Політики і журналісти, акредитовані в парламенті, висилають твіти про те, що чули удар за його межами.

Очевидці кажуть, що бачили озброєного ножем нападника на території парламенту.

Працівникам парламенту сказано не виходити з приміщення.

Політичний оглядач ВВС Лора Кунсберг каже, що поліція повідомила їй про те, що когось поранили.

Парламентарі розповіли їй, що чули "три-чотири постріли".

Політичний редактор видання Independent Том Пек вислав твіт: "Було чути гучний удар. Крики. Рух, Потім - звуки пострілів. Скрізь - озброєна поліція".

Скотленд-ярд каже, що поліцію викликали у зв'язку з інцидентом зі стріляниною на Вестмінстерському мосту і повідомленнями про кількох поранених.

На прохання поліції закрито станцію метро "Вестмінстер".

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