ГПУ: вбивство Вороненкова - “це показова страта свідка”

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Денис Вороненков був одним із найважливіших свідків у справі держдзради екс-президента Віктора Януковича.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Це була показова страта свідка в стилі Кремля", - сказала вона.

За її словами, причетність російських спецслужб до вбивства - це єдина версія, яка наразі розглядається правоохоронними органами.

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Покази Дениса Вороненкова були надані ним під письмовий протокол вже в судовому розгляді і будуть використані у справі проти Віктора Януковича, запевнила пані Сарган.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко написав у своєму Facebook, що Денис Вороненков був не єдиним з числа російських високопосадовців свідком у справі.

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У центрі Києва вбили колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова - цю інформацію підтвердив керівник київської Нацполіції Андрій Крищенко.