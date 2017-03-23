Луценко: у слідства дві версії щодо вбивства Вороненкова

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Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що слідство розглядає дві версії вбивства екс-депутата Думи Росії.

За його словами, перша - це вбивство свідка у справі президента-утікача Януковича, а також свідка контрабанди у структурі ФСБ Росії.

Раніше в центрі Києва вбили колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова.

Президент Петро Порошенко заявив, що пан Вороненков був одним із головних свідків "російської агресії проти України і зокрема ролі Януковича щодо введення до України російських військ".

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Кілер

Пан Луценко розповів, що пан Вороненков отримав два постріли в шию, один в обличчя і один у живіт.

"Для нас абсолютно очевидно, що діяв замовний професійний кілер, який знищив екс-депутата Державної думи Росії, котрий також давав свідчення у справі Януковича", - заявив пан Луценко.

Пан Луценко повідомив, що на місці вбивства вилучили 20 гільз, пістолет ТТ, із якого стріляв кілер.

Чоловік, який стріляв в екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова, перебуває у критичному стані через скрізний постріл в голову.

У кілера встиг вистрілити охоронець пана Вороненкова. Гепрокурор повідомив, що він є співробітником української спецслужби, але не назвав якої саме.

Правоохоронці відслідковують рух автівки, яка підвезла кілера на місце вбивства пана Вороненкова. Відомо, що це автомобіль Daewoo.

Покази Вороненкова

Генпрокурор каже, що свідчення убитого депутата Вороненкова підтверджують використання колишнього президента Віктора Януковича для прикриття російської військової агресії.

"Пан Вороненков дійсно давав свідчення, як ви розумієте, я не маю права їх повністю розкривати. Можу лише сказати, ці свідчення дійсно підтвердили роль Януковича як прикриття російської агресії на території України", - сказав пан Луценко.

На його думку, вбивство Вороненкова підтверджує правильний хід розслідування справи проти Януковича.

"Постріл доводить - ми йшли по правильному шляху, ми вдарили у саме серце Кремля і його прислужників", - пояснив пан Луценко.

Генпрокурор додав, що свідчення пана Вороненкова долучать до судового слідства, яке буде розпочато найближчим часом в українському суді.

Копирайт изображения Yuliia Stets Image caption Дружина убитого Дениса Вороненкова Марія Максакова біля місця убивства

Ішов на зустріч до іншого екс-депутата Думи

Колишній депутат російської Думи Ілля Пономарьов у Facebook повідомив, що він мав зустрітися із паном Вороненковим.

"Денис Вороненков убитий в 11-25 біля Прем'єр Палацу. Він йшов на зустріч зі мною. Немає слів. Охоронець встиг поранити нападника. Версія очевидна - я говорив, що Вороненков не шахрай, а слідчий, смертельно небезпечний для російських силовиків", - повідомив пан Пономарьов.

Він також додав, що наразі працює із правоохоронними органами.

Генпрокуратура доручила СБУ забезпечити охорону дружині вбитого екс-депутата Марії Максаковій і колишньому депутату Держдуми Росії Іллі Пономарьову.

Зараз пані Максакову допитують, після неї допитають пана Пономарьова.