ДСНС: у Балаклії знайшли загиблу жінку

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У четвер пізно ввечері під зруйнованим будинком у м. Балаклія знайшли загиблу жінку 1951 р.н.

Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

За його даними, ще одна жінка 1962 р. н. дістала осколкові поранення голови.

За оцінками ДСНС, внаслідок пожежі та вибухів зруйновано 13 приватних та господарських споруд.

Наразі ліквідовано 15 пожеж за межами арсеналу.

Речник оперативного прес-центру Міноборони у Балаклії Віталій Саранцев повідомив у п'ятницю зранку, що частота вибухів на арсеналі зменшилася.

У ніч проти четверга на території військового арсеналу поблизу м. Балаклія сталася пожежа. Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа виникла внаслідок кількох вибухів, які призвели до детонації боеприпасів.