Чоловік помилково віддав "безцінну" весільну сукню дружини
Американка зі штату Північна Кароліна через інтернет почала розшукувати свою весільну сукню, яку її чоловік помилково віддав на потреби доброчинної організації.
Чоловік Наталі Гелберт завозив мішки з пожертвами в благодійну організацію Goodwill, але її весільна сукня також була в автомобілі, бо жінка планувала здати її в хімчистку.
Вона тепер розшукує свою сукню, яку, згідно з повідомленнями, купили минулої суботи за $25.
Слізне звернення пані Гелберт у мережі Facebook поширили 19 000 разів.
Подружжя каже, що досі сплачує кредит за сукню, яку вони купили на весілля півтора роки тому.
Вони сподіваються повернути сукню і відшкодувати людині, яка купила її в крамниці Goodwill, бо ця річ "дуже сентиментальна і замінити її неможливо".
"Я знаю, що той, хто її купив, придбав мою сукню за безцінь, але для мене вона безцінна", - каже жінка.