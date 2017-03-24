Чоловік помилково віддав "безцінну" весільну сукню дружини

Копирайт изображения Natalie Gelbert Image caption Наталі Гелберт вважає, що її "безцінну" сукню продали комусь за $25

Американка зі штату Північна Кароліна через інтернет почала розшукувати свою весільну сукню, яку її чоловік помилково віддав на потреби доброчинної організації.

Чоловік Наталі Гелберт завозив мішки з пожертвами в благодійну організацію Goodwill, але її весільна сукня також була в автомобілі, бо жінка планувала здати її в хімчистку.

Вона тепер розшукує свою сукню, яку, згідно з повідомленнями, купили минулої суботи за $25.

Слізне звернення пані Гелберт у мережі Facebook поширили 19 000 разів.

Подружжя каже, що досі сплачує кредит за сукню, яку вони купили на весілля півтора роки тому.

Вони сподіваються повернути сукню і відшкодувати людині, яка купила її в крамниці Goodwill, бо ця річ "дуже сентиментальна і замінити її неможливо".

"Я знаю, що той, хто її купив, придбав мою сукню за безцінь, але для мене вона безцінна", - каже жінка.