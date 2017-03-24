Стала відома перша школа принца Джорджа

Копирайт изображения Duchess of Cambridge Image caption У вересні принц Джордж піде в підготовчу школу

Герцог і герцогиня Кембриджські вибрали підготовчу школу для принца Джорджа.

У вересні він почне ходити в приватну школу Thomas's Battersea на півдні Лондона неподалік їхньої сімейного резиденції - Кенсингтонського палацу.

За словами Вільяма і Кейт, вони щасливі. що їм вдалося підшукати гарну школу для свого сина, якому в липні виповнюється 4 роки.

За словами директора школи Бена Томаса, для нього велика честь прийняти принца до свого навчального закладу.

"Ми з величезним нетерпінням чекаємо зустрічі з ним і з усіма нашими новими учнями у вересні", - заявив директор.

6 тисяч фунтів за семестр

Принц Вільям і герцогиня Кембриджська висловили впевненість, що "початок навчального процесу буде для Джорджа щасливим і успішним".

Принц Джордж, третій у черзі на трон після свого діда - принца Чарльза, і батька - принца Вільяма, зараз ходить у дитячий садок Westacre Montessori School у Норфолку.

За даними шкільного керівництва Tatler Schools Guide за 2017 рік, семестр у школі Thomas's Battersea коштує понад 6 тис. фунтів стерлінгів (7,5 тис. доларів).

Королівське подружжя недавно оголосило про плани переїзду зі своєї основної резиденції в Норфолку Anmer Hall в апартаменти в Кенсингтонському палаці в зв'язку з тим, що принц Вільям збирається присвятити більше часу обов'язкам при королівському дворі.

Сестра Джорджа, принцеса Шарлотта, якій у травні виповнюється два роки, влітку теж піде в дитячий садок.

Копирайт изображения PA Image caption Принца Вільяма віддали в садочок у трирічному віці

АНАЛІЗ

Пітер Гант, кореспондент ВВС при королівському дворі

Коли мова заходить про освіту, члени королівської сім'ї охоче крокують у ногу з часом, але побоюються кардинальних змін.

У прабабусі принца Джорджа була гувернантка. В ті часи домашня освіта була звичайною справою для дівчинки з вищого світу, до якого належала майбутня королева.

У цьому ж віці дідусеві принца Джорджа встановили парту і дошку прямо в Букінгемському палаці.

Зате коли принцу Чарльзу виповнилося 8, його, всупереч усталеній традиції, все ж відправили в школу.

Однокласникам принца Чарльза сильно пощастило: їм дозволили користуватися королівським басейном, оскільки в палаці визнали, що спадкоємцю престолу не випадає хлюпатися в громадському басейні.

Джордж, у школі якого вчиться ще близько 500 дітей, швидше за все уникне долі, яка випала його батькові і дядькові в їх перший навчальний день. На його перший урок навряд чи допустять натовп фотографів і знімальні групи, щоб відобразити знаменний момент.

І тут в силу вступає традиція: освіта принца Джорджа буде приватною. А перспектива державної освіти для майбутнього короля чи королеви поки навіть не розглядається.