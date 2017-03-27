Антоніо Бандерас: у мене був серцевий напад

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бандерас відвідав церемонію закриття 20-го Кінофестивалю в Малазі

Іспанський актор Антоніо Бандерас зізнався, що на початку року у нього стався серцевий напад.

Про це зірка "Маски Зорро" розповів у виступі на кінофестивалі в своєму рідному місті Малага.

"26 січня у мене стався серцевий напад, але він не був великим і не спричинив жодних ушкоджень", - сказав пан Бандерас.

56-річний актор розповів, що йому в артерії ввели три стенти, але наполягає, що ситуація "не була драматичною".

Він додав, що почувається добре і прагне повернутися до роботи.

На фестивалі Бандерасу вручили нагороду за внесок у кіномистецтво, відзначивши його як актора, продюсера і режисера.

Копирайт изображения Reuters Image caption Актор продемонстрував свою гарну фізичну форму рухами з фламенко

Під час отримання трофею він станцював фламенко на сцені.

Нещодавній візит актора до швейцарської клініки спровокував чутки про стан його здоров'я.

Але минулого тижня його речниця повідомила, що Антоніо Бандерас "абсолютно здоровий".

Коли у актора стався серцевий напад, його доставили в лікарню недалеко від його будинку в графстві Суррей.

Через кілька днів він опублікував у Twitter своє фото із подругою Ніколь Кімпел, написавши, що "насолоджується природою після переляку".