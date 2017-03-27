Копирайт изображения AP Image caption Олексій Навальний у Тверському суді Москви

Російський опозиціонер Олексій Навальний з'явився у Тверському суді після свого затримання під ‎час антикорупційної акції в Москві напередодні.‎

Навального звинувачують в організації несанкціонованого мітингу, за що йому загрожує до 15 діб ‎адміністративного арешту.‎

Опозиціонер клопотав про виклик до суду прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва як "реального ‎організатора" акції, повідомляє "Медуза". У цьому клопотанні, як і в дев'ятьох інших, йому відмовили.

Приводом для акцій протесту по всій Росії у неділю стало розслідування фонду Навального про ‎майно й нерухомість, нібито пов'язані із паном Медведєвим.‎‎

Як повідомляє "Открытая Россия", під час перерви суду Олексій Навальний також пообіцяв, що ‎зробить "кожному із більш як тисячі затриманих скаргу в ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини. ‎‎- Ред.)".‎

‎"Ми хочемо, щоб люди оскаржили свої затримання, щоб потім мати можливість успішно ‎звернутися до ЄСПЛ", - заявив він.‎

Затримання під час мітингів проти корупції у неділю в Москві стали наймасовішими в історії Росії - ‎поліція затримала, за даними правозахисників, понад 1 тисячу учасників акції.

У неділю, 26 березня, у кількох російських містах, у тому числі у Москві і Санкт-Петербурзі ‎пройшли акції проти корупції, організовані за закликом Олексія Навального. Приводом для ‎протесту стало розслідування фонду Навального про майно й нерухомість, нібито пов'язані із ‎Дмитром Медведєвим.‎

У розслідуванні йшлося про те, що прем'єр володіє цими активами, керуючи ними через мережу ‎некомерційних фондів, якими керують його однокурсники.‎

Фонд Навального виявив серед активів прем'єра виноградники у італійській Тоскані і яхту, що ‎формально належить офшорній компанії, а також будинки й маєтки.‎

Прес-секретар російського прем'єра заявила, що цей матеріал має яскраво виражений ‎перевиборчий характер. Вона не взялася коментувати розслідування, вказавши на політичні ‎амбіції Навального і судові вироки, винесені йому.‎‎