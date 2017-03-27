Суд не захотів викликати Медведєва як "реального організатора протестів" у Москві
Російський опозиціонер Олексій Навальний з'явився у Тверському суді після свого затримання під час антикорупційної акції в Москві напередодні.
Навального звинувачують в організації несанкціонованого мітингу, за що йому загрожує до 15 діб адміністративного арешту.
Опозиціонер клопотав про виклик до суду прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва як "реального організатора" акції, повідомляє "Медуза". У цьому клопотанні, як і в дев'ятьох інших, йому відмовили.
Приводом для акцій протесту по всій Росії у неділю стало розслідування фонду Навального про майно й нерухомість, нібито пов'язані із паном Медведєвим.
Як повідомляє "Открытая Россия", під час перерви суду Олексій Навальний також пообіцяв, що зробить "кожному із більш як тисячі затриманих скаргу в ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини. - Ред.)".
"Ми хочемо, щоб люди оскаржили свої затримання, щоб потім мати можливість успішно звернутися до ЄСПЛ", - заявив він.
Затримання під час мітингів проти корупції у неділю в Москві стали наймасовішими в історії Росії - поліція затримала, за даними правозахисників, понад 1 тисячу учасників акції.
У неділю, 26 березня, у кількох російських містах, у тому числі у Москві і Санкт-Петербурзі пройшли акції проти корупції, організовані за закликом Олексія Навального. Приводом для протесту стало розслідування фонду Навального про майно й нерухомість, нібито пов'язані із Дмитром Медведєвим.
У розслідуванні йшлося про те, що прем'єр володіє цими активами, керуючи ними через мережу некомерційних фондів, якими керують його однокурсники.
Фонд Навального виявив серед активів прем'єра виноградники у італійській Тоскані і яхту, що формально належить офшорній компанії, а також будинки й маєтки.
Прес-секретар російського прем'єра заявила, що цей матеріал має яскраво виражений перевиборчий характер. Вона не взялася коментувати розслідування, вказавши на політичні амбіції Навального і судові вироки, винесені йому.