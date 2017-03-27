Із музею у Берліні викрали монету вартістю $4 мільйони

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Велетенську монету із викарбуваним зображенням королеви Єлизавети ІІ вартістю 4 мільйони доларів викрали із музею у Німеччині.

Канадська монета, яку неофіційно називають "великим кленовим листом", має номінальну вартість 1 мільйон доларів. Але оскільки вона важить 100 кілограмів і складається із чистого 24-каратного золота, її вартість на ринку золота у злитках є значно вищою.

Її викрали із музею Боде у Берліні вночі.

Поки що незрозуміло, як злодіям вдалося обійти систему сигналізації та винести важку монету діаметром півметра.

Імовірно, злочин вчинили приблизно о 03:30 вночі проти понеділка.

Таку монету важко було б винести самотужки. Поліція вважає, що злодії потрапили до музею через вікно.

На залізничних коліях неподалік знайшли драбину.

"З огляду на інформацію, якою ми наразі володіємо, злодій, а може група злодіїв, розбили вікно у внутрішній частині музею поруч із залізничними коліями", - сказав агенції Reuters представник поліції Вінфрід Венцель.

"Потім вони змогли увійти до будинку і потрапити у залу, де експонують монети", - додав він.

Поліцейський додав, що монета була захищена куленепробивним склом, але відмовився вдаватися у подробиці щодо роботи персоналу і системи сигналізації.

Монету викарбував Королівський монетний двір Канади у 2007 році.

Вона 3 сантиметри завтовшки, 53 сантиметри у діаметрі, і на однобу боці має зображення королеви Єлизавети ІІ як голови Співдружності.

З іншого боку зображений канадський національний герб - кленовий лист.

У монетній залі Боде зберігають понад 540 тисяч об'єктів, але німецькі медіа передали, що викрали лише "великий кленовий лист".