Із музею у Берліні викрали монету вартістю $4 мільйони
Велетенську монету із викарбуваним зображенням королеви Єлизавети ІІ вартістю 4 мільйони доларів викрали із музею у Німеччині.
Канадська монета, яку неофіційно називають "великим кленовим листом", має номінальну вартість 1 мільйон доларів. Але оскільки вона важить 100 кілограмів і складається із чистого 24-каратного золота, її вартість на ринку золота у злитках є значно вищою.
Її викрали із музею Боде у Берліні вночі.
Поки що незрозуміло, як злодіям вдалося обійти систему сигналізації та винести важку монету діаметром півметра.
Імовірно, злочин вчинили приблизно о 03:30 вночі проти понеділка.
Таку монету важко було б винести самотужки. Поліція вважає, що злодії потрапили до музею через вікно.
На залізничних коліях неподалік знайшли драбину.
"З огляду на інформацію, якою ми наразі володіємо, злодій, а може група злодіїв, розбили вікно у внутрішній частині музею поруч із залізничними коліями", - сказав агенції Reuters представник поліції Вінфрід Венцель.
"Потім вони змогли увійти до будинку і потрапити у залу, де експонують монети", - додав він.
Поліцейський додав, що монета була захищена куленепробивним склом, але відмовився вдаватися у подробиці щодо роботи персоналу і системи сигналізації.
Монету викарбував Королівський монетний двір Канади у 2007 році.
Вона 3 сантиметри завтовшки, 53 сантиметри у діаметрі, і на однобу боці має зображення королеви Єлизавети ІІ як голови Співдружності.
З іншого боку зображений канадський національний герб - кленовий лист.
У монетній залі Боде зберігають понад 540 тисяч об'єктів, але німецькі медіа передали, що викрали лише "великий кленовий лист".