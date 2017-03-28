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Представники китайських корпорацій зацікавлені у будівництві четвертої гілки метро в Києві, у тому числі Подільсько-Воскресенського мосту. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Чиновники у Києві вже провели зустріч із представниками китайського консорціуму.

За пропозицією китайської сторони, місто має профінансувати 15% від вартості проекту, а китайський консорціум - 85%.

Копирайт изображения kievcity.gov.ua Image caption На сайті КМДА оприлюднили фото зустрічі з делегацією з Китаю

У КМДА будівництво четвертої гілки метро називають складним. Вона має проходити на землі і під землею і включатиме три пересадочних вузли.

"Проект потребує великих капіталовкладень, але збільшення пасажиропотоку з лівого берега на правий і навпаки актуалізує питання будівництва додаткової гілки з року в рік. Тому для нас важливо, що така відома й потужна компанія зацікавилася цим проектом", - розповів Микола Поворозник.

Він зауважив, що для цього проекту Київ має заручитися підтримкою уряду та надати державні гарантії.

При цьому назви китайських компаній у КМДА не уточнюють.

Нещодавно оголосили тендер на проект будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина. Очікувана вартість проекту складає 60,142 млн грн.

Згідно з генпланом міста, ця лінія метро має бути на 20,6 км із 16 станціями та електродепо.