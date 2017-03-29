Клімкін обурений через напад на Генконсульство Польщі
Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив обурення через стрілянину у Генконсульство Польщі у Луцьку. Про це він повідомив у Twitter.
"Обурений провокацією проти Генконсульства Польщі у Луцьку. Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з РП. Робимо все, щоб винні були покарані", - повідомив він.
У ніч на 29 березня близько опівночі на території Генконсульства стався вибух, унаслідок якого у даху приміщення утворився отвір діаметром 2-3 метри.
Охоронці повідомили, що чули два вибухи.
Віце-консул Кшиштоф Савіцкі повідомив BBC Україна, що у будівлю стріляли із гранатомета. Він підкреслив, що ніхто не постраждав.
Він зазначив, що на момент пострілу, у приміщенні, в яке цілилися, були люди, але "їх врятувало те, що постріл здійснили 20 см вище вікна".
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За словами голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, інцидент свідчить про те, "що провокації виходять на новий, ще небезпечніший рівень".
"Цілилися не лише в будинок польського консуляту, а в польсько-українські стосунки. При чому знову з використанням історії: "напад", "Волинь", "польський" - слова, які нині почують в новинах наші західні сусіди, мають налякати не менше, ніж сам факт обстрілу", - підкреслив пан В'ятрович у Facebook.