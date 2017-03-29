Клімкін обурений через напад на Генконсульство Польщі

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Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив обурення через стрілянину у Генконсульство Польщі у Луцьку. Про це він повідомив у Twitter.

"Обурений провокацією проти Генконсульства Польщі у Луцьку. Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з РП. Робимо все, щоб винні були покарані", - повідомив він.

У ніч на 29 березня близько опівночі на території Генконсульства стався вибух, унаслідок якого у даху приміщення утворився отвір діаметром 2-3 метри.

Охоронці повідомили, що чули два вибухи.

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Віце-консул Кшиштоф Савіцкі повідомив BBC Україна, що у будівлю стріляли із гранатомета. Він підкреслив, що ніхто не постраждав.

Він зазначив, що на момент пострілу, у приміщенні, в яке цілилися, були люди, але "їх врятувало те, що постріл здійснили 20 см вище вікна".

За словами голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, інцидент свідчить про те, "що провокації виходять на новий, ще небезпечніший рівень".

"Цілилися не лише в будинок польського консуляту, а в польсько-українські стосунки. При чому знову з використанням історії: "напад", "Волинь", "польський" - слова, які нині почують в новинах наші західні сусіди, мають налякати не менше, ніж сам факт обстрілу", - підкреслив пан В'ятрович у Facebook.