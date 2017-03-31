Балаклія: у 90 родин будинки не підлягають відновленню

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У Балаклії на Харківщині внаслідок вибухів на військовому арсеналі не підлягають відновленню будинки, в яких проживали понад 90 родин. Про це повідомив перший заступник голови Харківської ОДА Марк Беккер.

За його словами, за весь час детонації боєприпасів пошкоджені 373 об'єкти, із яких житлові будівлі - 339 об'єктів, об'єкти соціальної сфери - 12 будівель, об'єкти промисловості та житлово-комунальної сфери - 22 будівлі.

"Потрібно зазначити, що два приватних будинки не піддаються ремонту, бо вони зруйновані повністю, три - частково. На жаль, сьогодні на Балаклійщині 13 будинків, у яких проживає 91 родина, це 176 людей, які також не підлягають ремонту і мають бути відселені найближчим часом", - підкреслив пан Беккер.

Голова облради Сергій Чернов наголосив, що людей, які повністю втратили житло, розселили до тимчасових помешкань.

У свою чергу голова Харківської ОДА Юлія Світлична зазначила, що відновлювальні роботи в Балаклії тривають.

За її словами, до газопостачання під'єднали понад 14 тисяч абонентів (не підключені 700 абонентів), електропостачання у Балаклії відновили у всіх, окрім зруйнованих або дуже пошкоджених будинків.

Не запустили лише одну котельню, бо вона вимагає серйозному ремонту, підкреслила пані Світлична.