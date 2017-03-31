В Азербайджані сперечаються через поцілунки в метро

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поцілунки в метро викликали дискусію у Баку

Пасажирів підземки Баку стурбувала проблема публічних проявів почуттів.

Бакинський журналіст Хагані Сафароглу розколов азербайджанську інтернет-спільноту своїм постом про підлітків, які цілуються в метро. Вони його обурили.

Реакція журналіста на публічний прояв почуттів викликала схвалення у одних і обурення у інших користувачів соцмереж.

Як стверджує сам автор поста, дівчина і хлопець приблизно 17-ти років активно проявляли свої почуття при його маленьких дітях, що обурило журналіста. Він, за його словами, назвав тінейджера "віслюком", штовхнув ногою і виштовхнув з вагону.

Копирайт изображения unian Image caption У Києві всі цілуються з усіма і всюди

Втім, згодом, у розмові з місцевими ЗМІ Сафароглу дещо змістив акценти: "Ніякої суперечки навіть не було. Я штовхнув його ногу тільки тому, що він мало не наступив на мою дитину. Після всього цього молодий чоловік попросив вибачення і залишив потяг. Мета мого статусу - показати, що я проти подібних дій в громадських місцях".

У відповідь на пост консерватора молоді бакинці оголосили флешмоб "А ти цілувався в метро"? Заклик до акції також розділив коментаторів.

"До питання про поцілунки - після війни в Парижі платили молодим людям, щоб вони цілувалися в громадських місцях, для того, що б повернути місту ауру романтики і образ міста закоханих", - пише користувачка Анна Зелькіна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цілуватися чи не цілуватися ?

"Нічого не скажу проти проявів ніжності, завжди цілуюся з чоловіком в аеропорту, іноді - трохи довше, ніж це потрібно для заспокоєння моєї аерофобії. А ось що стосується занадто пристрасних і тривалих обмінів бактеріями, то це виглядає не дуже естетично. І навіть неприємно. Тим більше в метро, де люди змушені це спостерігати, сидячи в закритому ящику", - парирує їй Олена Романова.

Втім, позицію Сафароглу не підтримали муніципальні структури: правила безпеки Бакинського метрополітену не передбачають жодних обмежень на поцілунки. На прояв почуттів в інших громадських в Баку також немає заборони.

"Взагалі в законодавстві конкретно не говориться про адміністративні заходи за те, що хтось цілується за кермом", - зауважив начальник прес-служби державтоінспекції Азербайджану Вагіф Асадов.

Проте, у закавказькій державі існує прошарок людей, які ставляться до публічних проявів почуттів ще жорсткіше, ніж консервативний журналіст: нещодавно країну сколихнули два резонансні вбивства. Спіймані злочинці зізналися, що вбивали молодих людей через поцілунки з їхніми дівчатами не вдома.

Поцілунки в законі

У деяких мусульманських країнах і Індії діють суворі закони щодо проявів почуттів у громадських місцях: в деяких державах поцілунок може стати підставою для тюремного ув'язнення. До метро Москви теж часом докочувалися хвилі "боротьби за моральність".

У листопаді 2003 року міське видання "Столична газета" повідомило про постанову мерії, згідно якої за поцілунки в громадських місцях будуть загрожувати штрафи або навіть нетривалі затримання. Однак в реальності цього так і не сталося.

Закохані ж ніколи не припиняли висловлювати свої почуття.

Без штанів

Менше розуміння у країнах колишнього СРСР знаходить практика проїзду без штанів, яка ось уже кілька років має форму глобального флешмобу на початку січня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поцілунки без штанів. Флешмоб у Буенос-Айресі

Учасники акції знімають штани або спідницю, але при цьому залишають зимовий верхній одяг. При цьому важливо робити вигляд, що нічого незвичайного не відбувається.

У Москві не перший рік затримують учасників флешмобу. При цьому в деяких містах світу, в тому числі в Лондоні і Мехіко, поліція не звертає уваги на акцію.