В Азербайджані сперечаються через поцілунки в метро
Пасажирів підземки Баку стурбувала проблема публічних проявів почуттів.
Бакинський журналіст Хагані Сафароглу розколов азербайджанську інтернет-спільноту своїм постом про підлітків, які цілуються в метро. Вони його обурили.
Реакція журналіста на публічний прояв почуттів викликала схвалення у одних і обурення у інших користувачів соцмереж.
Як стверджує сам автор поста, дівчина і хлопець приблизно 17-ти років активно проявляли свої почуття при його маленьких дітях, що обурило журналіста. Він, за його словами, назвав тінейджера "віслюком", штовхнув ногою і виштовхнув з вагону.
Втім, згодом, у розмові з місцевими ЗМІ Сафароглу дещо змістив акценти: "Ніякої суперечки навіть не було. Я штовхнув його ногу тільки тому, що він мало не наступив на мою дитину. Після всього цього молодий чоловік попросив вибачення і залишив потяг. Мета мого статусу - показати, що я проти подібних дій в громадських місцях".
У відповідь на пост консерватора молоді бакинці оголосили флешмоб "А ти цілувався в метро"? Заклик до акції також розділив коментаторів.
"До питання про поцілунки - після війни в Парижі платили молодим людям, щоб вони цілувалися в громадських місцях, для того, що б повернути місту ауру романтики і образ міста закоханих", - пише користувачка Анна Зелькіна.
"Нічого не скажу проти проявів ніжності, завжди цілуюся з чоловіком в аеропорту, іноді - трохи довше, ніж це потрібно для заспокоєння моєї аерофобії. А ось що стосується занадто пристрасних і тривалих обмінів бактеріями, то це виглядає не дуже естетично. І навіть неприємно. Тим більше в метро, де люди змушені це спостерігати, сидячи в закритому ящику", - парирує їй Олена Романова.
Втім, позицію Сафароглу не підтримали муніципальні структури: правила безпеки Бакинського метрополітену не передбачають жодних обмежень на поцілунки. На прояв почуттів в інших громадських в Баку також немає заборони.
"Взагалі в законодавстві конкретно не говориться про адміністративні заходи за те, що хтось цілується за кермом", - зауважив начальник прес-служби державтоінспекції Азербайджану Вагіф Асадов.
Проте, у закавказькій державі існує прошарок людей, які ставляться до публічних проявів почуттів ще жорсткіше, ніж консервативний журналіст: нещодавно країну сколихнули два резонансні вбивства. Спіймані злочинці зізналися, що вбивали молодих людей через поцілунки з їхніми дівчатами не вдома.
Поцілунки в законі
У деяких мусульманських країнах і Індії діють суворі закони щодо проявів почуттів у громадських місцях: в деяких державах поцілунок може стати підставою для тюремного ув'язнення. До метро Москви теж часом докочувалися хвилі "боротьби за моральність".
У листопаді 2003 року міське видання "Столична газета" повідомило про постанову мерії, згідно якої за поцілунки в громадських місцях будуть загрожувати штрафи або навіть нетривалі затримання. Однак в реальності цього так і не сталося.
Закохані ж ніколи не припиняли висловлювати свої почуття.
Без штанів
Менше розуміння у країнах колишнього СРСР знаходить практика проїзду без штанів, яка ось уже кілька років має форму глобального флешмобу на початку січня.
Учасники акції знімають штани або спідницю, але при цьому залишають зимовий верхній одяг. При цьому важливо робити вигляд, що нічого незвичайного не відбувається.
У Москві не перший рік затримують учасників флешмобу. При цьому в деяких містах світу, в тому числі в Лондоні і Мехіко, поліція не звертає уваги на акцію.