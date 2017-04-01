Помер активіст, який придумав прапор ЛГБТ

Копирайт изображения Getty Images

У Нью-Йорку помер американський активіст Гілберт Бейкер, який придумав символ ЛГБТ-руху - веселковий прапор.

У 1978 році Гілберт Бейкер розробив символ ЛГБТ-руху - прапор, який спочатку складався із восьми смуг різних кольорів.

Рожевий колір символізував сексуальність, червоний - життя, помаранчевий - зцілення, жовтий - сонячне світло, зелений - природу, бірюзовий - мистецтво, індиго - гармонію, фіолетовий - людський дух.

Згодом кількість смуг скоротили до шести, прибрали рожевий і індиго, а бірюзовий замінили на синій.

Пан Бейкер пояснював, що цим символом він хотів показати, що люди можуть бути різними, але разом вони єдині.

У 2015 році веселковий прапор, який створив пан Бейкер, придбав нью-йоркський музей сучасного мистецтва. В інтерв'ю музею пан Бейкер розповів, як у нього з'явилась ідея створити символ ЛГБТ-руху.

"Нам потрібно було щось красиве, щось наше, - сказав пан Бейкер. - Веселка гарно підходить, тому що вона відображає нашу різноманітність з точки зору раси, статі, віку і так далі".

Гілберт Бейкер народився в Канзасі в 1951 році. На початку 70-х, коли в Америці зароджувався рух за права геїв, він жив у Сан-Франциско.

Пан Бейкер брав участь у демонстраціях ЛГБТ-руху та робив плакати для мітингів, в тому числі на прохання Харві Мілка - першого політика, який відкрито визнав свою гомосексуальність.