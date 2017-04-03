Що відомо про вибух у метро Петербурга

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption У рятувальній операції, за даними влади Санкт-Петербурга, брали участь понад 40 бригад швидкої допомоги

У Санкт-Петебурзі у вагоні метро стався вибух. Загинули 10 людей, близько 50 в лікарнях. Ще один саморобний вибуховий у метрополітені знешкодили.

Що відомо про вибух на 19:00 3 квітня.

Де і коли стався вибух?

За даними Слідчого комітету Росії, вибух стався о 14:40 у поїзді, який відїхав від станції "Сінна площа". Попри інцидент, він доїхав до станції "Технологічний інститут", де почалася рятувальна операція.

За даними міської влади, в ній взяли участь понад 40 бригад швидкої допомоги.

На станції метро "Площа Повстання" знайшли другий вибуховий пристрій. Національний антитерористичний комітет Росії (НАК) повідомив, що його знешкодили.

Інформація про те, що вибухи сталися одразу на кількох станціях метро, ​​згодом не підтвердилася.

Що вибухнуло?

НАК повідомляє, що в поїзді спрацював саморобний вибуховий пристрій.

За непідтвердженими даними, його залишили у вагоні поїзда в портфелі. Джерела російських інформагенцій говорять, що в поїзді могли спрацювати одразу два вибухових пристрої.

Хто підірвав?

Офіційний представник генеральної прокуратури Олександр Курінний в ефірі каналу "Росія 24" назвав вибух в метро Санкт-Петербурга терактом. Однак потім він уточнив Інтерфаксу, що робити висновки про причини вибуху наразі передчасно.

Ймовірного організатора вибуху зафіксували камери відеоспостереження, повідомило Інтерфаксу джерело.

Скільки людей загинули і постраждали?

Внаслідок вибуху в санкт-петербурзькому метро загинули 10 людей, постраждали 47, повідомила міністр охорони здоров'я Росії Вероніка Скворцова.

Слідчий комітет стверджує, що завдяки правильним діям машиніста поїзда вдалося уникнути більшої кількості жертв.

"Вибух стався на перегоні між станціями, але машиніст абсолютно правильно вирішив не зупиняти поїзд, доїхавши до станції, що дозволило негайно розпочати евакуацію та допомогу потерпілим", - розповіла прес-секретарка СКР Світлана Петренко.

Яка ситуація у місті?

Метро Санкт-Петербурга повністю закрито, в аеропорту "Пулково" запроваджені особливі заходи безпеки.

Наземний транспорт до кінця дня працює безкоштовно, як і деякі служби таксі. Запущені дублюючі автобусні маршрути.

За даними "Яндекса", на 17:45 у місті були 9-бальні пробки.

Як відреагувала влада?

Президент Росії Володимир Путін у момент вибуху перебував у передмісті Санкт-Петербурга Стрельні на медіа-форумі Загальноросійського народного фронту. Потім він проводив там зустріч з президентом Білорусії Олександром Лукашенком.

Володимир Путін заявив, що розглядаються всі можливі причини вибуху, зокрема теракт.

Він розповів, що вже отримав доповіді від очільників силових служб. Російський президент висловив співчуття постраждалим і родичам загиблих.

На місце вибуху виїхав губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко. Він працює в оперативному штабі, який розгорнули там.