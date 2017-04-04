Метро Санкт-Петербурга запрацювало після вибуху
Зранку вівторка метро Санкт-Петербурга повністю відновило роботу після вибуху, повідомила адміністрація губернатора.
"Петербурзький метрополітен з ранку почав роботу в повному обсязі: по всіх лініях і станціях", - йдеться у повідомленні.
У понеділок по обіді у вагоні поїзда в перегоні між станціями "Сінна" і "Технологічний інститут" пролунав вибух.
За останніми даними, загинули 11 людей і ще 51 постраждалий перебуває в лікарні.
Незабаром після вибуху метро Санкт-Петербурга повністю закрили, по всьому місту запровадили посилені заходи безпеки.
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про теракт. У місті оголосили триденну жалобу.