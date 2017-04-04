Метро Санкт-Петербурга запрацювало після вибуху

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Зранку вівторка метро Санкт-Петербурга повністю відновило роботу після вибуху, повідомила адміністрація губернатора.

"Петербурзький метрополітен з ранку почав роботу в повному обсязі: по всіх лініях і станціях", - йдеться у повідомленні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У понеділок метро в Санкт-Петербурзі не працювало всю другу половину дня

У понеділок по обіді у вагоні поїзда в перегоні між станціями "Сінна" і "Технологічний інститут" пролунав вибух.

За останніми даними, загинули 11 людей і ще 51 постраждалий перебуває в лікарні.

Незабаром після вибуху метро Санкт-Петербурга повністю закрили, по всьому місту запровадили посилені заходи безпеки.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про теракт. У місті оголосили триденну жалобу.