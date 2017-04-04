Консульства Польщі в Україні знову працюють

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Консульські установи Польщі, які припинили свою роботу в Україні після вибуху на території дипломатичної установи в Луцьку, знову працюють.

Про це йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ Польщі, розміщеному на сайті посольства Польщі в Україні.

У відомстві додали, що українська сторона вжила необхідних засобів для гарантування безпеки як співробітників закордонної служби Республіки Польща, так і дипломатично-консульських представництв Польщі на території цієї країни.

Зокрема, на сайті консульства Польщі в Луцьку, повідомляється, що з 4 квітня відомство "відновлює прийом заявників, громадян України і третіх держав, у візових справах, Карти Поляка та інших".

Проте, в обґрунтованих випадках при погіршенні безпекової ситуації МЗС Польщі залишає за собою право знову припинити діяльність консульських установ.

У ніч на 29 березня близько опівночі на території Генконсульства Польщі у Луцьку стався вибух, унаслідок якого у даху приміщення утворився отвір діаметром 2-3 метри.

Віце-консул Кшиштоф Савіцкі повідомив BBC Україна, що у будівлю стріляли із гранатомета. Він підкреслив, що ніхто не постраждав.

У СБУ заявили, що не виключають версію теракту та відзначили, що провокації проти Польщі вигідні лише РФ.

Після цього посольство Польщі в Києві і консульства країни в декількох містах закрили.