В Ісландії хочуть перевіряти рівність зарплат чоловіків і жінок

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Парламент Ісландії розглядає законопроект, який зобов'язує компанії доводити, що вони дотримуються принципу гендерної рівності в оплаті праці.

Якщо ініціативу схвалять, Ісландія стане першою країною в світі, де діє закон, спрямований на скорочення різниці в оплаті праці чоловіків і жінок.

Компанії, які не нададуть відповідних даних, проходитимуть фінансову перевірку. Якщо з'ясується, що компанія порушила принцип рівної оплати праці, її оштрафують.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За офіційною статистикою за 2015 рік, зарплата жінок в Ісландії була в середньому на 17% менше за зарплату чоловіків на аналогічній посаді

У 2015 році Ісландія посіла перше місце в рейтингу гендерної рівності, представленому Світовим економічним форумом. За нею були Норвегія, Фінляндія та Швеція.

За офіційною статистикою за 2015 рік, зарплата жінок в Ісландії все ще була в середньому на 17% менше за зарплату чоловіків на аналогічній посаді.

Законопроект, спрямований на дотримання принципу гендерної рівності, внесли до парламенту у вівторок. Цю ініціативу підтримують як правоцентристська коаліція, так і опозиція. Близько 50% законодавців в ісландському парламенті - жінки.

Вимоги, які передбачені в законопроекті, торкнуться як державного, так і приватного сектора. Документ також забороняє не тільки гендерну, але і будь-яку іншу дискримінацію - расову, вікову, дискримінацію за сексуальною орієнтацією.