В Ісландії хочуть перевіряти рівність зарплат чоловіків і жінок
Парламент Ісландії розглядає законопроект, який зобов'язує компанії доводити, що вони дотримуються принципу гендерної рівності в оплаті праці.
Якщо ініціативу схвалять, Ісландія стане першою країною в світі, де діє закон, спрямований на скорочення різниці в оплаті праці чоловіків і жінок.
Компанії, які не нададуть відповідних даних, проходитимуть фінансову перевірку. Якщо з'ясується, що компанія порушила принцип рівної оплати праці, її оштрафують.
У 2015 році Ісландія посіла перше місце в рейтингу гендерної рівності, представленому Світовим економічним форумом. За нею були Норвегія, Фінляндія та Швеція.
За офіційною статистикою за 2015 рік, зарплата жінок в Ісландії все ще була в середньому на 17% менше за зарплату чоловіків на аналогічній посаді.
Законопроект, спрямований на дотримання принципу гендерної рівності, внесли до парламенту у вівторок. Цю ініціативу підтримують як правоцентристська коаліція, так і опозиція. Близько 50% законодавців в ісландському парламенті - жінки.
Вимоги, які передбачені в законопроекті, торкнуться як державного, так і приватного сектора. Документ також забороняє не тільки гендерну, але і будь-яку іншу дискримінацію - расову, вікову, дискримінацію за сексуальною орієнтацією.