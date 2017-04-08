Баскські сепаратисти з ЕТА почали здавати зброю

Копирайт изображения Getty Images Image caption У ЕТА стверджують, що хочуть стати беззбройною організацією

Баскське збройне угруповання ЕТА почало процес здачі зброї на півдні Франції.

Зокрема баски передали французькій поліції список 12 схронів з озброєнням.

За понад 40 років своєї діяльності бойовики ЕТА вбили більше 800 людей, поранили тисячі.

У 2011 році угруповання оголосило про припинення боротьби, але не роззброїлося.

Зараз баскські сепаратисти кажуть про те, що вони здадуть зброю та вибухівку.

У своєму листі від 7 квітня угруповання стверджує, що "після здачі всього свого озброєння (зброї та вибухівки) представникам баскської громадськості, тепер [ЕТА] є беззбройною організацією".

"Ми хочемо попередити, що вороги мирного врегулювання як і раніше можуть підірвати цей процес. Єдина реальна гарантія успіху - це тисячі людей, які зберуться завтра у Байонні (баскській комуні на південному заході Франції - Ред.) [на акцію] на підтримку роззброєння", - йдеться у листі.

Акція у п'ятницю дійсно зібрала значну кількість учасників.

Копирайт изображения Reuters Image caption Мітинг у Байонні

ЕТА ставила собі за мету створення незалежної Баскської держави на південному заході Франції та на півночі Іспанії.

А іспанський уряд відмовляється вести переговори з ЕТА.

Мадрид продовжує з недовірою ставитися до намірів угруповання. 7 квітня офіційний представник уряду зі зв'язків з громадськістю Ініго Мендес де Віго заявив, що ЕТА нічого не отримає від демократичної держави, якою є Іспанія, й висунув до бойовиків вимогу розкрити виконавців всіх нападів, скоєних збройним формуванням.