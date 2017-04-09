Напад у Стокгольмі: підозрюваному загрожувала депортація

Копирайт изображения Swedish police Image caption Чоловіка на цьому фото поліція вважає відповідальним за напад у шведській столиці в п'ятницю

Чоловіку, якого підозрюють в нападі у Стокгольмі, загрожувала депортація, він мав екстремістські погляди, заявила шведська поліція.

39-річного узбека підозрюють в тому, що він був за кермом вантажівки, яка в'їхала в універмаг у центрі Стокгольма у п'ятницю.

Поліція повідомила, що в червні минулого року його заяву на отримання дозволу на проживання в Швеції відхилили.

Чоловіка розшукувала міграційна служба.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Сотні людей у Стогкольмі вийшли висловитися проти тероризму

У 2014 підозрюваний узбек подав заяву на отримання дозволу на постійне проживання у Швеції. Минулого року її відхилили, а в грудні надали чоловіку чотири тижні, щоб виїхати з країни, повідомив голова поліції Стокгольма Йонас Гайзінг.

Чоловік зник, і його почала розшукувати поліція.

У поліції заявили, що підозрюваний був прихильником так званої "Ісламської держави".

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За офіційними даними, внаслідок нападу у Стокгольмі загинули чотири людини, двоє шведів, бельгієць та британець, ще 15 людей були травмовані.

Вантажівку викрали у пивоварні.

Водії в'їхав в універмаг Ahlens, що у центрі шведської столиці, у п'ятницю о 15:00 за місцевим часом.

Одного з підозрюваних затримали вже у п'ятницю ввечері.

Жодне екстремістське угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

Тисячі людей прийшли до місця нападу у неділю з квітами, щоб висловити свій протест проти тероризму.

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Протягом останніх років Швеція прийняла близько 200 тис. біженців та мігрантів - з розрахунку на душу населення це більше, ніж будь-яка інша європейська країна.

Проте кількість біженців в країні зменшилася минулого року, коли Швеція посилила перевірки на кордоні.

Вважається, що в Швеції мешкає найбільше представників екстремістського угруповання "Ісламська держава" у Європі з розрахунку на душу населення.