Швеція: тисячі людей вийшли на "Lovefest" після атаки

  • 9 квітня 2017
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Image caption Напис на плакаті: "Ми відповідаємо не страхом, ми відповідаємо любов'ю"

У неділю у центрі Стокгольма люди зібралися на "Lovefest" ("свято любові") проти тероризму та на знак вшанування пам'яті загиблих внаслідок нападу в п'ятницю.

За даними інформагенції AFP, більше 20 тис. людей взяли участь в акції.

"Lovefest" у Стокгольмі Копирайт изображения EPA

Вони поклали квіти біля універмагу Ahlens в центрі міста, де стався напад.

Учасники акція тримали кульки у формі сердець та малюнки з серцями.

У своєму зверненні міський голова Стокгольма сказав: "Терор не може перемогти… натомість у наших думках мають бути доброта і відкритість, які характеризують наше місто".

"Lovefest" у Стокгольмі Копирайт изображения AFP

Раніше стало відомо, що чоловіку, якого підозрюють в нападі у Стокгольмі, загрожувала депортація.

Чоловік він мав екстремістські погляди, зокрема був прихильником так званої "Ісламської держави". Про це заявила шведська поліція.

підозрюваний у нападі в Стокгольмі Копирайт изображения Swedish police
Image caption Чоловіка на цьому фото поліція вважає відповідальним за напад у шведській столиці в п'ятницю

39-річного узбека підозрюють в тому, що він був за кермом вантажівки, яка в'їхала в універмаг у центрі Стокгольма у п'ятницю.

Поліція повідомила, що в червні минулого року його заяву на отримання дозволу на проживання в Швеції відхилили.

Чоловіка розшукувала міграційна служба.

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У 2014 підозрюваний узбек подав заяву на отримання дозволу на постійне проживання у Швеції. Минулого року її відхилили, а в грудні надали чоловіку чотири тижні, щоб виїхати з країни, повідомив голова поліції Стокгольма Йонас Гайзінг.

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За офіційними даними, внаслідок нападу у Стокгольмі загинули чотири людини, двоє шведів, бельгієць та британець, ще 15 людей були травмовані.

Вантажівку викрали у пивоварні.

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Водії в'їхав в універмаг Ahlens, що у центрі шведської столиці, у п'ятницю о 15:00 за місцевим часом.

Жодне екстремістське угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

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