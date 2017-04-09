Швеція: тисячі людей вийшли на "Lovefest" після атаки
У неділю у центрі Стокгольма люди зібралися на "Lovefest" ("свято любові") проти тероризму та на знак вшанування пам'яті загиблих внаслідок нападу в п'ятницю.
За даними інформагенції AFP, більше 20 тис. людей взяли участь в акції.
Вони поклали квіти біля універмагу Ahlens в центрі міста, де стався напад.
Учасники акція тримали кульки у формі сердець та малюнки з серцями.
У своєму зверненні міський голова Стокгольма сказав: "Терор не може перемогти… натомість у наших думках мають бути доброта і відкритість, які характеризують наше місто".
Раніше стало відомо, що чоловіку, якого підозрюють в нападі у Стокгольмі, загрожувала депортація.
Чоловік він мав екстремістські погляди, зокрема був прихильником так званої "Ісламської держави". Про це заявила шведська поліція.
39-річного узбека підозрюють в тому, що він був за кермом вантажівки, яка в'їхала в універмаг у центрі Стокгольма у п'ятницю.
Поліція повідомила, що в червні минулого року його заяву на отримання дозволу на проживання в Швеції відхилили.
Чоловіка розшукувала міграційна служба.
У 2014 підозрюваний узбек подав заяву на отримання дозволу на постійне проживання у Швеції. Минулого року її відхилили, а в грудні надали чоловіку чотири тижні, щоб виїхати з країни, повідомив голова поліції Стокгольма Йонас Гайзінг.
За офіційними даними, внаслідок нападу у Стокгольмі загинули чотири людини, двоє шведів, бельгієць та британець, ще 15 людей були травмовані.
Вантажівку викрали у пивоварні.
Водії в'їхав в універмаг Ahlens, що у центрі шведської столиці, у п'ятницю о 15:00 за місцевим часом.
Жодне екстремістське угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.