Швеція: тисячі людей вийшли на "Lovefest" після атаки

Копирайт изображения AFP Image caption Напис на плакаті: "Ми відповідаємо не страхом, ми відповідаємо любов'ю"

У неділю у центрі Стокгольма люди зібралися на "Lovefest" ("свято любові") проти тероризму та на знак вшанування пам'яті загиблих внаслідок нападу в п'ятницю.

За даними інформагенції AFP, більше 20 тис. людей взяли участь в акції.

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Вони поклали квіти біля універмагу Ahlens в центрі міста, де стався напад.

Учасники акція тримали кульки у формі сердець та малюнки з серцями.

У своєму зверненні міський голова Стокгольма сказав: "Терор не може перемогти… натомість у наших думках мають бути доброта і відкритість, які характеризують наше місто".

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Раніше стало відомо, що чоловіку, якого підозрюють в нападі у Стокгольмі, загрожувала депортація.

Чоловік він мав екстремістські погляди, зокрема був прихильником так званої "Ісламської держави". Про це заявила шведська поліція.

Копирайт изображения Swedish police Image caption Чоловіка на цьому фото поліція вважає відповідальним за напад у шведській столиці в п'ятницю

39-річного узбека підозрюють в тому, що він був за кермом вантажівки, яка в'їхала в універмаг у центрі Стокгольма у п'ятницю.

Поліція повідомила, що в червні минулого року його заяву на отримання дозволу на проживання в Швеції відхилили.

Чоловіка розшукувала міграційна служба.

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У 2014 підозрюваний узбек подав заяву на отримання дозволу на постійне проживання у Швеції. Минулого року її відхилили, а в грудні надали чоловіку чотири тижні, щоб виїхати з країни, повідомив голова поліції Стокгольма Йонас Гайзінг.

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За офіційними даними, внаслідок нападу у Стокгольмі загинули чотири людини, двоє шведів, бельгієць та британець, ще 15 людей були травмовані.

Вантажівку викрали у пивоварні.

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Водії в'їхав в універмаг Ahlens, що у центрі шведської столиці, у п'ятницю о 15:00 за місцевим часом.

Жодне екстремістське угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.