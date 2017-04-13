Росія обіцяє оскаржити рішення ЄСПЛ щодо Беслану

13 квітня 2017

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Міністерство юстиції Росії заявило, що планує оскаржити рішення Європейського суду з прав людини, який визнав дії російської влади під час захоплення заручників у Беслані порушенням їх права на життя.

Раніше суд задовольнив позов більш ніж 400 родичів і постраждалих у нападі.

ЄСПЛ постановив, що російська влада не змогла запобігти можливій загрозі життю загиблих.

Водночас у мін'юсті вважають це рішення необґрунтованим.

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Крім того, відомство дорікає суддям у недостатньому розумінні специфіки контртерористичних операцій.

У Росії також кажуть, що суду надали докази того, що право заручників на життя не було порушене.

У 2004 році на школу №1 у Беслані напали чеченські сепаратисти, які захопили в заручники понад 1000 людей - переважно дітей.

Облога закладу закінчилася спецоперацією російських спецслужб.

У зв'язку з нападом загинули понад 300 людей, зокрема 186 дітей.

Суд також визнав, що влада не зуміла спланувати штурм так, аби мінімізувати загрозу для заручників.

Крім того, ЄСПЛ визнав надмірне застосування сили російськими спецпризначенцями і військовими та те, що влада не забезпечила ефективне розслідування інциденту.

Суд відмовився стягнути з Росії матеріальні збитки на користь позивачів, але зобов'язав виплатити їм компенсацію моральної шкоди на загальну суму 3 млн євро.

Із Росії стягнули:

по 10 тисяч євро на користь родичів за кожного загиблого;

по 7 тисяч тим, хто отримав важкі поранення;

по 5 тисяч на користь тих, хто отримав поранення середньої тяжкості;

по 3 тисячі легко пораненим.

Суд розглядав одразу кілька скарг, поданих ініціативною групою "Матері Беслана" і об'єднаних в одне провадження.