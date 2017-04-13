Копирайт изображения izolyatsia.org/ua Image caption Розмарин замість Леніна

На місці пам'ятника Леніну на бульварі Тараса Шевченка у Києві зведуть проект "Ритуал природи" мексиканської художниці Іси Каррільйо.

На період з 3 по 17 травня 2017 порожній п'єдестал вкриють живим розмарином. Згодом рослини з проекту роздадуть усім охочим. Гроші на проект, який погодили зі столичною владою, виділив фонд "Ізоляція".

Звернутися до цілющих сил природи і "нейтралізувати ідеологічну напругу навколо постаменту" пропонує мексиканська художниця. Іса Каррільйо запрошує містян до пошуку внутрішньої рівноваги та спокою.

"Ритуал природи" переміг у міжнародному конкурсі "Суспільна угода 2017", яку проводили в "Ізоляції".

Близько 1500 людей з 3 по 9 квітня голосували за проекти-фіналісти, які перед цим відібрало міжнародне журі. За "Ритуал природи" проголосували 38,5% респондентів.

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Міжнародний конкурс "Суспільна угода 2017" на проект на місці Леніна тривав з кінця лютого по кінець березня.

"Мені здається символічним, що за результатами народного голосування було обрано проект, який акцентував ідею очищення за допомогою природи складного у багатьох відношеннях місця, де за часів Другої світової війни стояла шибениця, а пізніше - пам'ятник Леніну. Цей вибір також свідчить і про те, що киянам бракує зелених зон у центрі міста" - зазначила кураторка проекту "Суспільна угода 2017" Катерина Філюк.

Саме з падіння цього монументу Леніна 8 грудня 2013 року в Україні почався масовий "Ленінопад". Їх почали нищити у сотнях міст, містечок та сіл, переважно західної, центральної та північної України. Згодом "Ленінопад" докотився і на схід. Восени 2014 року не стало велетенського Ілліча у Харкові.

Тотальна законна декомунізація України розпочалася з весни 2015 року, коли Верховна Рада ухвалила так званий "декомунізаційний пакет" .

Станом на січень 2017 року в Україні демонтовали 1320 пам'ятників Леніну. Нещодавно у Чопі повалений пам'ятник Леніну продали на аукціоні.