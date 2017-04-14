В Україні арештували "чорних трансплантологів"

Копирайт изображения kobl.gp.gov.ua Image caption Фото з судового засідання у справі "чорних трансплантологів"

Суд арештував двох громадян Туреччини і двох українців, яких підозрюють у вербуванні людей для трансплантації органів. Про це повідомила прокуратура Київської області.

Одному турку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 40 млн гривень. Іншому з альтернативою застави у розмірі 32 млн гривень.

Всім чотирьом особам повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 149 - торгівля людьми.

"Чорних трансплантологів" затримали 11 квітня. Угрупування діяло з вересня 2015 року. Через Інтернет вони шукали людей зі скрутним матеріальним становищем, які потім залежали від зловмисників.

Їм загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років.

Триває досудове розслідування.