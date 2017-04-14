Афганістан оцінив втрати від найбільшої неядерної бомби США

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Внаслідок американського авіаудару, у якому було застосовано "матір усіх бомб" - найбільшу неядерну бомбу, загинули 36 бойовиків угрупування "Ісламська держава", повідомив міністр оборони Афганістану.

Майже 10-тонну бомбу скинули на комплекс тунелів, якими користувалися бойовики у афганській провінції Нангахар.

Міністр додав, що ніхто з цивільних не постраждав.

Колишній президент Афганістану Хамід Карзай засудив атаку як "негуманне та найбрутальніше зловживання нашою країною".

Водночас президент США Дональд Трамп назвав результат авіанападу "ще однією успішною операцією".

Бомба GBU-43 довжиною дев'ять метрів і вагою майже 10 тонн відома як "мати всіх бомб".

Її вперше протестували в 2003 році і до цього часу в бойових умовах не застосовували.