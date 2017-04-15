Підозрювані у вбивствах "беркутівці" заявили, що втекли з України

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Звільнений з-під варти Апеляційним судом Києва колишній боєць харківського підрозділу "Беркут" Віталій Гончаренко та троє його колег покинули Україну.

Про це вони заявили у зверненні, викладеному у Youtube.

На записі колишні бійці Олександр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков і Віталій Гончаренко заявили, що у 2013-2014 роках вони "виконували свій конституційний обов'язок".

Вони поскаржились на переслідування з боку влади в Україні та заявили, що перебувати в Україні їм небезпечно.

6 квітня Апеляційний суд ухвалив рішення звільнити екс-"беркутівця" Віталія Гончаренка, підозрюваного у вбивстві 3 людей 18 лютого 2014 року під час Євромайдану, з-під варти під особисте зобов'язання.

Усіх чотирьох затримали у червні 2016 року в Харкові. Тоді вони ще затримання працювали у поліції.

Під вартою перебував лише Віталій Гончаренко.

Прокурор у цій справі Олександр Ковальчук заявив в ефірі каналу 112, що вони просили суд тримати звинувачених під вартою, але судді не задовольняли їхні клопотання.

Прокуратура перевіряє інформацію щодо можливого виїзду обвинувачених з України. Прикордонна служба ще не надала відомству даних щодо виїзду підозрюваних.

У 2014 році після звільнення з-під арешту за рішенням суду до Росії втік командир "Беркуту" Дмитро Садовник, підозрюваний у співучасті в масових вбивствах на Майдані.