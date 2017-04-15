В Англії корови викликали затримку поїздів

Копирайт изображения Francesca Ryan Image caption Корови вийшли на платформу станції Гівер

Стадо корів забрело на залізничну станцію і викликало затримки в сполученні на тій гілці залізниці в графстві Кент.

До 60 тварин були помічені на залізничному полотні і в тунелі між станцяями Гівер і Ашерст у графстві.

Компанія Network Rail повідомила, що зупинила все сполучення в районі інциденту, щоб загнати тварин на платформу станції Гівер.

Тепер корів зі станції вивели і загнали пастися в поле.

Потяги між місцевими станцями Окстед і Акфілд були скасовані або курсували із великим затримками.

Франческа Раян запостила в Twitter фото стада з підписом: "Holy cow!" ( "Ой, леле!", але дослівно "Свята корово!")

"Я була шокована, бо таке зазвичай нечасто побачиш, коли чекаєш на свій потяг".