Принци Гаррі та Вільям закликали чоловіків не боятися психологів

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Принци Вільям і Гаррі закликали британських чоловіків не ігнорувати й не приховувати свої психологічні проблеми.

Про це представники королівської сім'ї Великої Британії розповіли в інтерв'ю журналу благодійного товариства CALM ("Кампанія проти нещасливого життя"). Ця кампанія покликана зменшити кількість чоловічих самогубств.

"Розмови про деякі серйозні проблеми занадто довго були під забороною, - визнав принц Вільям. - [Вважалося, що] успішні, сильні люди не страждають. Але, звісно, це не так".

Він додав, що дуже часто допомогти може звичайна розмова з кимось про свою проблему.

"Усім нам в житті іноді доводиться нелегко, але чоловіки особливо відчувають необхідність прикидатися, що все в порядку", - розповів принц Гаррі.

Герцог і герцогиня Кембриджські (принц Вільям і його дружина Кейт), а також принц Гаррі активно привертають суспільну увагу до вирішення психологічних проблем і підтримки психічного здоров'я в рамках кампанії Heads Together.

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"Роки повного хаосу"

Напередодні принц Гаррі дав велике інтерв'ю британському виданню Telegraph, у якому зізнався, що мав серйозні психологічні проблеми після смерті матері, принцеси Діани. Він сказав, що пережив два роки "цілковитого хаосу".

Принцеса Діана, мати принців Вільяма та Гаррі, загинула в автокатастрофі в серпні 1997 року.

"Мами не стало, коли мені було 12, і на наступні 20 років я відмовився від усіх своїх почуттів. Усе це значною мірою вплинуло не тільки на моє особисте життя, але й на мою роботу", - розповів Гаррі.

Він зізнався, що часто "ховав голову в пісок", відмовлявся навіть думати про маму і був типовим молодим чоловіком, який переконував себе, що "життя прекрасне".

Принц Гаррі розповів, що до переосмислення втрати його підштовхнув брат - принц Вільям, який сказав: "Слухай, тобі справді треба з цим розібратися".

"А потім [у мене] відбулося кілька розмов, і несподівано все це горе, яке я ніколи не проговорював, почало виходити на перший план. І я зрозумів, що взагалі-то є багато речей, з якими мені потрібно розібратися", - поділився він. Цей період свого життя член королівської сім'ї назвав "двома роками повного хаосу".

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Принц Гаррі розповів, що впоратися з важкою життєвою ситуацією йому допомогла служба в підрозділі реабілітації військових.

Декілька разів він звертався до психотерапевта.

Крім того, Гаррі зізнався, що боротися з агресією йому допомогли заняття боксом. "Це мене справді врятувало, бо я був на грані: хотілося кого-небудь вдарити", - зізнався принц.