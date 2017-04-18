Суд відхилив позов стюардеси "Аерофлоту" про допустимий розмір одягу

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Тушинський суд Москви відмовив у задоволенні позову стюардеси Ірини Єрусалимської до "Аерофлоту", який вона подала через вимоги авіакомпанії: розміру одягу, зросту і вагою бортпрацівників.

Як повідомила прес-служба суду, суд не знайшов підстав для задоволення вимог стюардеси і визнав законними вимоги "Аерофлоту".

У лютому кілька стюардес "Аерофлоту" подали в суд на авіакомпанію, звинувативши її керівництво в дискримінації співробітників за зовнішнім виглядом. Зокрема, заявили, що в 2016 році авіакомпанія почала збирати дані про розмір одягу стюардес.

Одна із працівниць раніше заявила, що працівникам компанії повідомили, що на закордонні рейси призначатимуть лише стюардес, у яких розмір одягу не більше 46-го. Хто не підпадає під ці параметри, зможе літати лише на внутрішніх російських рейсах.

Стюардеси скаржилися, що під час переведення на внутрішні рейси вони втратили частину зарплати.

Подати на "Аерофлот" до суду через дискримінацію вирішила також стюардеса Євгена Магуріна, чиї претензії активно висвітлювали російські ЗМІ.

Пані Єрусалимська також просила суд визнати вимогу до розміру одягу дискримінаційною і стягнути з відповідача один мільйон рублів як відшкодування моральної шкоди, а також компенсувати втрачену зарплату.

"Причиною мого переведення до іншого відділення є не мої ділові якості, а мої "габарити" - сказала вона в позові. - Саме із дати мого певедення мені знизили ставку...через мій розмір одягу".

У свою чергу "Аерофлот" заявив, що заперечує заяви про дискримінацію своїх бортпровідників за зовнішнім виглядом і віком. Представники компанії стверджували, що стрункість є необхідною умовою роботи бортпровідників, бо у салоні літака обмежений простір.

"Розмір одягу безпосередньо пов'язаний із вагою людини. У свою чергу, будь-яке збільшення ваги, що перевозить літак, збільшує кількість споживаного палива. Через це авіакомпанія вимушена нести істотні додаткові витрати", - йдеться в заяві "Аерофлоту".

Ну, і нарешті, важливим фактором, на думку авіакомпанії, є те, що пасажири "віддають перевагу молодим і струнким стюардесам".