Порошенко: Москва вибудовує альтернативну реальність

19 квітня 2017

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Президент Петро Порошенко заявив, що Кремль намагається вибудувати "альтернативну реальність" усупереч існуючим міжнародним нормам. Про це він сказав під час виступу в британському Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House).

"Москва не просто заперечує світовий порядок. Вона намагається побудувати альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей", - заявив президент України.

"РФ не вірить в такі речі, як демократія і права людини. Вони вірять у "світову домінацію" та "зони впливу", - додав Петро Порошенко.

Він також вкотре звинуватив Кремль у причетності до конфлікту на Донбасі: "Єдина причина того, що в Україні немає миру, полягає у тому, що росіяни не зацікавлені мирі".

Москва послідовно заперечує участь своїх кадрових військових у конфлікті на сході України, однак визнає присутність там російських добровольців.

Петро Порошенко перебуває з офіційним візитом у Великій Британії, де запланована його зустріч з прем'єром Терезою Мей.