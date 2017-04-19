Порошенко: Москва вибудовує альтернативну реальність
Президент Петро Порошенко заявив, що Кремль намагається вибудувати "альтернативну реальність" усупереч існуючим міжнародним нормам. Про це він сказав під час виступу в британському Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House).
"Москва не просто заперечує світовий порядок. Вона намагається побудувати альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей", - заявив президент України.
"РФ не вірить в такі речі, як демократія і права людини. Вони вірять у "світову домінацію" та "зони впливу", - додав Петро Порошенко.
Він також вкотре звинуватив Кремль у причетності до конфлікту на Донбасі: "Єдина причина того, що в Україні немає миру, полягає у тому, що росіяни не зацікавлені мирі".
Москва послідовно заперечує участь своїх кадрових військових у конфлікті на сході України, однак визнає присутність там російських добровольців.
Петро Порошенко перебуває з офіційним візитом у Великій Британії, де запланована його зустріч з прем'єром Терезою Мей.
У Chatham House він бере участь у зустрічі, яка має назву "Битва за Україну: лідерство та солідарність"
Порошенко зустрінеться у Британії з Терезою Мей
Під час візиту до Великої Британії, запланованого на 18-19 квітня, президент України Петро Порошенко зустрінеться із британською прем'єркою Терезою Мей, повідомила прес-служба українського президента.