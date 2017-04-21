САП вимагатиме 300 млн грн застави за Мартиненка

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САП буде просити суд про арешт екс-нардепа Мартиненка на 60 діб із альтернативою застави в 300 млн грн. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький.

"Чому 300 млн, тому що ми оцінюємо роль кожного із співучасників у вказаній схемі", - сказав прокурор.

Крім того, детективи НАБУ у п'ятницю затримали другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" Сергія Перелому.

Його звинувачують у завданні збитків на 205 мільйонів гривень, повідомили на сайті НАБУ. Розслідування справи завершили у грудні минулого року.

"Наразі справа ПАТ "ОПЗ" розглядається у суді, а зазначена особа має статус обвинуваченого", - додали в НАБУ.

У четвер Миколі Мартиненку повідомили про підозру в розтраті державних коштів та "створенні злочинної організації".

НАБУ звинувачує його у розтраті фінансів державного підприємства "СхідГЗК" під час закупівлі уранового концентрату, зазначили у відомстві.

За версією слідства, державне підприємство уклало угоду з компанією-посередником, підконтрольною екс-депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами. У результаті інтересам підприємства було завдано збитків на понад 17 млн доларів.

У "Народному фронті" заявили, що вважають це затримання "ознакою вибіркового правосуддя та політично мотивованих дій антикорупційних органів".