Франциск порівняв табори для біженців із концтаборами

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Папа римський Франциск закликав усіх країни світу припинити утримувати мігрантів у спеціальних ‎центрах, багато з яких, за його словами, нагадують концтабори.‎

При цьому він високо оцінив діяльність влади тих країн, які активно допомагають мігрантам, ‎виділивши серед них Грецію й Італію.‎

Франциск зазначив, що у сучасному світі міжнародні угоди здаються важливішими, аніж права ‎людини.‎

Папа виголосив свою промову на зустрічі із родинами біженців у католицькій церкві. Він заявив, ‎що не знає, як родинам вдалося залишити міграційні центри, які він відвідав минулого року в ‎Греції.‎

Багатьох із тих, хто так вчинив, відправили назад до Туреччини, звідки вони прибули.‎

‎"Я не знаю, як йому (мусульманському біженцю, якого Папа зустрів на Лесбосі. - Ред.) вдалося ‎залишити той концентраційний табір, бо табори для біженців - багато із них - схожі на ‎концентраційні табори, бо всередині них залишається дуже багато людей", - сказав Франциск.‎

‎"І ті щедрі люди, які їх (біженців. - Ред.) приймають, несуть на собі додатковий тягар, бо здається, ‎що міжнародні договори важливіші ніж права людини", - додав понтифік.‎