Франциск порівняв табори для біженців із концтаборами
Папа римський Франциск закликав усіх країни світу припинити утримувати мігрантів у спеціальних центрах, багато з яких, за його словами, нагадують концтабори.
При цьому він високо оцінив діяльність влади тих країн, які активно допомагають мігрантам, виділивши серед них Грецію й Італію.
Франциск зазначив, що у сучасному світі міжнародні угоди здаються важливішими, аніж права людини.
Папа виголосив свою промову на зустрічі із родинами біженців у католицькій церкві. Він заявив, що не знає, як родинам вдалося залишити міграційні центри, які він відвідав минулого року в Греції.
Багатьох із тих, хто так вчинив, відправили назад до Туреччини, звідки вони прибули.
"Я не знаю, як йому (мусульманському біженцю, якого Папа зустрів на Лесбосі. - Ред.) вдалося залишити той концентраційний табір, бо табори для біженців - багато із них - схожі на концентраційні табори, бо всередині них залишається дуже багато людей", - сказав Франциск.
"І ті щедрі люди, які їх (біженців. - Ред.) приймають, несуть на собі додатковий тягар, бо здається, що міжнародні договори важливіші ніж права людини", - додав понтифік.