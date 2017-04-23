Макрон і Ле Пен проходять у другий тур - екзит-поли

Копирайт изображения AFP/ EPA Image caption Хтось із них має стати президентом Франції

Центрист Еммануель Макрон і лідерка ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен перемогли у першому і проходять до другого туру президентських виборів у Франції. Про це свідчать результати екзит-полів.

Пан Макрон отримав 23,7% голосів, пані Ле Пен 21,7%, повідомляє французьке телебачення.

Копирайт изображения Reuters Image caption Макрон перемагає, за даними екзит-полів

Серед інших кандидатів соціаліст Жан-Люк Меланшон, чия популярність зросла на тлі вдалих дебатів, здобув 19% голосів, за даними екзит-полів. Правоцентрист Франсуа Фійон, чия кампанія постраждала через звинувачення у корупції, теж отримав 19%.

Соціаліст Бенуа Амо - 6%. Явка склала близько 80%.

Через те, що ніхто, схоже, не набирає більше 50% голосів, переможця визначать в ході другого туру, запланованого на 7 травня. У ньому візьмуть участь два кандидати, які за підсумками недільного голосування наберуть найбільшу кількість голосів.

Хто така Ле Пен і чого вона хоче‎‎

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Марін Ле Пен перебрала керівництво "Національним фронтом" від свого батька в січні 2011 року і вже наступного року посіла третє місце на президентських виборах. Вона принесла партії великі успіхи на місцевих виборах у 2015 році.

Опитування громадської думки ставили її підтримку нарівні з Еммануелем Макроном, але свідчили, що вона не зуміє перемогти його в другому турі.

Політична біографія Ле Пен

У 2010 році, перед тим, як її обрали лідером партії, Марін Ле Пен порівнювала мусульман, які молилися на вулиці, з німецькою окупацією. Але з 2011 року вона пом'якшила свій тон, а НФ намагається поліпшити відносини з єврейською громадою.

З наближенням виборів її позиція знову стала жорсткішою. Вона обіцяла призупинити всю легальну імміграцію на час, поки буде розроблено нові імміграційні вимоги.

Вона також викликала обурення хибними заявами, що Франція не мала жодного стосунку до облави на 13.000 паризьких євреїв, депортованих у час Другої світової війни.

Марін Ле Пен 48 років, вона здобула освіту юриста і тривалий час очолювала юридичний відділ НФ. Після багатьох років безрезультатної участі у французьких парламентських виборах у 2004 році її обрали до Європейського парламенту. Вона і зараз є членом ЄП, де представляє північний захід Франції.

Копирайт изображения Reuters Image caption Прихильники Ле Пен радіють

Марін Ле Пен також перебуває під слідством через публікацію в своєму Twitter трьох ‎жорстоких зображень тортур з боку представників "Ісламської держави" у грудні 2015 ‎року. ‎ Раніше за це її позбавили імунітету від кримінальної відповідальності у Європейському ‎парламенті.

До 2013 року партія Ле Пен була союзницею української партії "Свобода".

Політик двічі розлучена, має трьох дітей і живе в західному передмісті Парижа.

Чого вона хоче:

Переговорів із Брюсселем щодо оновлення ЄС, після чого - референдум

"Автоматичного" вигнання нелегальних іммігрантів і скорочення легальної імміграції до 10 000 на рік після негайного запровадження повного мораторію

Закриття "екстремістських" мечетей і пріоритетне виділення соціального житла для французьких громадян

Встановлення пенсійного віку на рівні 60 років і гарантованого 35-годинного робочого тижня

Хто такий Еммануель Макрон і чого хоче він

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У свої 39 років Еммануель Макрон має реальний шанс стати наймолодшим президентом Франції, тому що опитування показують, що у другому турі він має шанси перемогти Марін Ле Пен.

Він не депутат, і ніколи не балотувався раніше, але його політична кар'єра була стрімка.

Блискучий студент, який став інвестиційним банкіром, Емманюель Макрон працював економічним радником президента Олланда, а в 2014 році став міністром економіки.

Він побудував свою репутацію завдяки "закону Макрона", суперечливій реформі, яка дозволила більшій кількості магазинів працювати по неділях і зменшила жорстке регулювання деяких галузей промисловості. Він був захисником прав цифрових стартапів і започаткував міжміське автобусне сполучення у Франції.

Бізнес-спільнота Франції вважає його ковтком свіжого повітря, однак у лівому крилі урядової партії соціалістів його політика викликала спротив.

Але, коли він у квітні 2016 року заснував рух En Marche, як "ні лівий, ні правий", його подальше перебування в соціалістичному уряді стало неможливим, і він пішов у відставку, перш ніж балотуватися на президента. Він здобув підтримку ветерана французької політики Франсуа Байру, а також соціаліста й екс-прем'єра Мануеля Вальса.

Пан Макрон одружений на своїй колишній учительці французької мови Бриджітт Троньо, старшій за нього на 20 років і яка має сімох онуків.

Чого він хоче:

€50 млрд (£43 млрд, $53 млрд) план державних інвестицій для покриття виробничого навчання, відмови від вугілля і переходу на відновлювані джерела енергії, інфраструктуру і модернізації

Відшкодування повної вартості окулярів, зубних протезів і слухових апаратів

Велике скорочення податку на прибутки корпорацій і більше можливостей для компаній, щоб переглянути 35-годинний робочий тиждень

Скорочення рівнів безробіття до 7% (з нинішніх 9,7%)

Заборона на використання мобільних телефонів у школах для дітей віком до 15 років і перепустка в музеї і театри для 18-річних на суму €500

Вибори у Франції проходили за посилених заходів безпеки. Близько 60 тис. правохоронців були розміщені по всій країні. Три дні тому у Парижі сталася стрілянина, внаслідок якої загинув один ‎поліцейський та ще двоє зазнали поранень. Відповідальність за той напад узяло на себе ‎джихадистське угруповання "Ісламська держава".

Непопулярний наразі чинний президент Франсуа Олланд вирішив не висувати свою ‎кандидатуру на другий термін президентства - він став першим президентом в сучасній ‎історії Франції, який ухвалив таке рішення. ‎