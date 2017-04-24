Смартфони у батьків шкодять сім'ї - дослідження
Надмірне використання батьками мобільних телефонів підриває родинне життя, свідчить дослідження серед школярів.
Понад третина з двох тисяч школярів віком від 11 до 18 років, які взяли участь в опитуванні, заявили, що просили батьків припинити переглядати свої пристрої.
14% опитаних зазначили, що їхні батьки щось дивилися в інтернеті під час обіду, натомість 95% з трьох тисяч опитаних батьків заперечили таку практику.
Автори дослідження - британська організація цифрової обізнаності та конференція директорів шкіл світу.
Серед опитаних школярів:
- 82% вважають, що спільні обіди мають бути без використання гаджетів
- 22% заявили, що використання мобільників не дає насолоджуватися спільним проведення часу
- 36% просили батьків відкласти свої телефони
Серед тих, хто попросив батьків відкласти телефон, 46% вказали, що батьки не звернули увагу на прохання, а 44% - засмутились і почувалися відчуженими.
Попри це, тільки незначна меншість батьків визнала, що використання мобільних непокоїло дітей - 10%. Але 43% відчували, що проводять занадто багато часу у мережі.
- 37% батьків вказали, що були в мережі від трьох до п'яти годин у вихідний день
- 5% вказали, що могли перебувати у мережі до 15 годин у вихідні
Торішнє дослідження цих же організацій показало, що майже половина школярів перевіряли мобільні телефони після того, як лягли спати. І це - попри попередження, що вони через це зранку йдуть до школи втомленими та нездатними сконцентруватися.
Відповідно до нових опитувань, майже три чверті школярів (72%) були в мережі від трьох до десяти годин на день. До того ж, 11% могли користуватись інтернетом 15 годин у вихідні, а 3% - до 20 годин.
Найбільше дітей турбувала нестача сну - 47% назвали це основним занепокоєнням.
Проте серед батьків тільки 10% переймалися за те, що користування інтернетом спричиняло у дітей проблеми зі сном.
Майк Баченен, директор школи у графстві Кент та керівник конференції директорів шкіл, запропонував батькам, вчителям та учням переглянути правила використання мобільних пристроїв. Адже вони "стали невід'ємною частиною життя у школі, на роботі та під час ігор".
"Опитування показують, що діти розуміють багато ризиків, пов'язаних з надмірним використанням технологій, але їм потрібні батьки, щоби встановити чіткі обмеження та моделі розумної поведінки", - вважає пан Баченен.
"Попереджувальний дзвіночок"
Співзасновник британської організації цифрової обізнаності Емма Робертсон заявила, що замало батьків знали, як довго їхні діти перебували в інтернеті, зокрема вночі, або "що вони насправді робили в мережі".
Вона сподівається, що ці дослідження стануть останнім дзвіночком для родин та мотивує їх провести серйозні розмови про безпеку та здорове використання технологій.