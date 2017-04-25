Елтон Джон скасував концерти в США через хворобу

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Британський співак Елтон Джон скасував концерти в США через "потенційно смертельну" бактеріальну інфекцію.

Як повідомили у прес-службі співака, сер Елтон Джон захворів наприкінці свого турне Південною Америкою минулого тижня. Після цього він терміново повернувся до Британії та провів два дні у відділенні інтенсивної терапії.

Через хворобу довелося скасувати дев'ять концертів у Лас-Вегасі та Каліфорнії на два наступних тижні.

Елтон Джон відновить виступи 3 червня концертом у Великій Британії.

Зараз співак відпочиває вдома.

"Я такий щасливий, що маю неймовірних та відданих фанатів. Я вибачаюся, що розчаровую їх. Я безмежно вдячний медичній команді за те, що вони так чудово дбали про мене", - сказав співак.

25 березня Елтону Джону виповнилося 70 років.

Легендарний співак і музикант за свою кар'єру отримав декілька премій "Греммі" та один "Оскар".