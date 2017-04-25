Четверо людей скоїли суїциди через "групи смерті" - поліція
У поліції є інформація про чотири суїциди, пов'язані з діяльністю "груп смерті" у соцмережах. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.
При цьому відомство звітує, що запобгло 10 спробам суїцидів підлітків, які реєструвалися у "групах смерті".
За словами очільника поліції, правоохоронці виявили 926 груп "самогубств", 600 уже заблокували.
Пан Князєв зазначив, що найбільш вразливими до негативного впливу соцмереж є діти від 13 до 17 років, у яких є проблеми у спілкуванні. Такі діти більшість часу проводять в інтернеті, де масово вступають у різні закриті групи.
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