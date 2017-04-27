У поїзді "Москва-Харків" виявили імітацію бомби - ДПС

Копирайт изображения Державна прикордонна служба України Image caption Предмет, схожий на вибуховий, встановили представники ФСБ Росії для "первірки пильності", кажуть українські прикордонники

Під час митного оформлення поїзда "Москва-Харків" українські прикордонники виявили в одному з вагонів імітаційний вибуховий пристрій, повідомила Державна прикордонна служба.

"В результаті роботи правоохоронців встановлено, що предмет, схожий на вибуховий пристрій, є імітаційним та був встановлений представниками ФСБ РФ", - йдеться у повідомленні служби у Facebook.

Згодом це підтвердили і самі представники прикордонної служби ФСБ РФ, які пояснили, що розмістили цей предмет "для перевірки пильності російського прикордонного наряду", додали в українській прикордонній службі.

Пасажирів вагону евакуювали, а вагон відчепили та перенаправили на резервну колію, зазначено у повідомленні.