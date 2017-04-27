У поїзді "Москва-Харків" виявили імітацію бомби - ДПС

  • 27 квітня 2017
імітація Копирайт изображения Державна прикордонна служба України
Image caption Предмет, схожий на вибуховий, встановили представники ФСБ Росії для "первірки пильності", кажуть українські прикордонники

Під час митного оформлення поїзда "Москва-Харків" українські прикордонники виявили в одному з вагонів імітаційний вибуховий пристрій, повідомила Державна прикордонна служба.

"В результаті роботи правоохоронців встановлено, що предмет, схожий на вибуховий пристрій, є імітаційним та був встановлений представниками ФСБ РФ", - йдеться у повідомленні служби у Facebook.

Згодом це підтвердили і самі представники прикордонної служби ФСБ РФ, які пояснили, що розмістили цей предмет "для перевірки пильності російського прикордонного наряду", додали в українській прикордонній службі.

Пасажирів вагону евакуювали, а вагон відчепили та перенаправили на резервну колію, зазначено у повідомленні.

Копирайт изображения Державна прикордонна служба України
Image caption Пасажирів вагону відразу евакуювали