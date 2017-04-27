Одещина: поліція затримала жінку за підозрою у торгівлі людьми

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В Одеській області правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у торгівлі людьми "з метою подальшої сексуальної експлуатації на території Російської Федерації". Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області.

48-річну громадянку затримали співробітники поліції у місті Подольськ.

"Затримана завербувала жінку для подальшої сексуальної експлуатації на території Російської Федерації. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - зазначили в прокуратурі.

Процесуальне керівництво здійснюють у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).