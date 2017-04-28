У США стратили четвертого в'язня за тиждень

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В американському штаті Арканзас стратили четвертого ув'язненого за тиждень. До цього страти не проводили понад 10 років.

Засуджений, 38-річний Кеннет Вільямс, убив двох людей після втечі з в'язниці особливо суворого режиму, де відбував покарання за вбивство 19-річної дівчини.

Адвокати наполягали, що їх підзахисний - розумово відсталий, однак Верховний суд США відхилив їхню апеляцію.

За словами очевидців, після введення препарату, за допомогою якого проводиться страта, Вільямс деякий час кашляв і мав судоми.

Така кількість страт в Арканзасі в стислі терміни пов'язана з тим, що 30 квітня закінчується термін реалізації препарату, який використовують для смертельних ін'єкцій.

В останні роки влада деяких американських штатів зіткнулася з дефіцитом медикаментів, тому що європейські виробники, які виступають проти страти, припинили їх постачати в США.