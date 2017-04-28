$1,5 млрд Януковича надійдуть до казначейства у п'ятницю - Луценко

Копирайт изображения Getty Images

Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що операція з перерахунку коштів членів "злочинної організації", очолюваної Віктором Януковичем, завершиться у п'ятницю.

Загальна сума сягає близько 1,5 млрд доларів.

"Всі кошти, які в 2014 році під час "Революції гідності" були заморожені в "Ощадбанку", "Ексімбанку", "Приватбанку", зараз підлягають конфіскації до державного казначейства", - зазначив генпрокурор.

Більшість коштів знаходяться в "Ощадбанку".

Це не кошти громадянина Януковича, а кошти "злочинної організації, очолюваної екс-президентом", твердить генпрокурор.

"Йдеться про "общак Януковича" - злодійський "общак", де акумулювалися величезні суми, вкрадені в кожного українця", - сказав пан Луценко.

Рішення суду

Рішення суду щодо перерахування до державного бюджету України 1,5 мільярдів доларів, заарештованих на рахунках колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення вступило в силу у четвер.

Справа за статтею "Створення злочинної організації" була порушена прокурором сил АТО у Краматорську.

Місяць тому суддя ухвалив рішення про конфіскацію коштів всіх учасників цієї організації.

Йдеться про кілька десятків фінансових установ, які за часів президентства Віктора Януковича скуповували державні папери.

На що підуть гроші?

Генпрокурор Юрій Луценко запропонував використати ці кошти на соціальні програми.

Наприклад, на переоснащення технікою медичних закладів та автомобілі швидкої допомоги, або реформу освіти. "Щоб кожна людина побачила результат конфіскації грошей, вкрадених Віктором Януковичем", - сказав він.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов назвав це рішення суду принциповим, тому що "з цих ресурсів передбачено фінансування державного оборонного замовлення, суб'єктів сектору безпеки і оборони".

Президент Порошенко повідомив, що генпрокурор та секретар СНБО доповіли йому про конфіскацію.

"Ці гроші були вкрадені в народу України, витягнуті з кишені кожного українця, і сьогодні нашими спільними зусиллями, дякуючи слідчим ГПУ, ми цю справедливість відновили і повернули кошти до держбюджету, сьогодні гроші із заблокованих рахунків зараховані на рахунок Держказначейства", - заявив президент.

Пан Порошенко наголосив, що ці гроші підуть на відновлення боєздатності українського війська, ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, прикордонної служби та Нацполіції.

"Ці гроші мають піти на будівництво заводу по виробництву боєприпасів, закупівлю новітніх засобів радіоелектронної боротьби, контрбатарейних радарів, новітніх дронів", - додав президент.

Він нагадав, що 4 травня розпочнеться судове засідання у справі Віктора Януковича за звинуваченням у державній зраді.

"Це - крок до відновлення справедливості", - додав президент Порошенко.

Генпрокуратура звинувачує Віктора Януковича у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України.

У ГПУ кажуть, що отримали беззаперечні документальні докази державної зради, одним з яких, за словами ГПУ, є звернення екс-президента на адресу Володимира Путіна із проханням ввести російські війська на українську територію.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 11,5 мільярдів гривень.

У грудні Верховна Рада не змогла ухвалити законопроект про спецконфіскацію коштів та майна посадових осіб.